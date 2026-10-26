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Comisia Europeană a acceptat planul Temu pentru combaterea produselor ilegale de pe platformă. Ce măsuri va lua compania

Comisia Europeană a acceptat planul de acțiune al Temu, al cărui scop este să asigure respectarea Regulamentului privind serviciile digitale și să abordeze problema disponibilității produselor ilegale online.
Comisia Europeană a acceptat planul Temu pentru combaterea produselor ilegale de pe platformă. Ce măsuri va lua compania
Ioana Târziu
26 oct. 2026, 14:59, Știri externe
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Planul Temu se axează pe cinci măsuri pentru a remedia încălcarea către această platformă a Regulamentului privind serviciile digitale.

Potrivit Comisiei Europene, compania va efectua o analiză de risc specifică platformei. De asemenea, va utiliza indicatori fiabili pentru a evalua eficacitatea măsurilor de atenuare instituite în ceea ce privește reducerea riscului de diseminare a conținutului ilegal.

Mai mult, platforma va evalua limitările acțiunilor sale de moderare a conținutului și va analiza dacă și în ce mod sistemele sale de recomandare pot amplifica răspândirea bunurilor ilegale.

În plus, Temu va examina influența manipulării și amplificării intenționate a articolelor ilegale, inclusiv de către vânzătorii care exploatează caracteristicile platformei pentru a răspândi listări potențial ilegale.

Temu are acum la dispoziție patru luni pentru a realiza o evaluare intermediară a riscurilor care acoperă o perioadă de șase luni, până la 30 noiembrie 2026, pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune.

Conform Comisiei, planul de acțiune este un alt exemplu al modului în care Regulamentul privind serviciile digitale consolidează protecția consumatorilor în mediul online și limitează răspândirea produselor ilegale în Europa.

Planul de acțiune a fost prezentat în urma unei decizii de neconformitate publicate în luna mai 2026, prin care Comisia constata că Temu nu și-a respectat obligațiile de evaluare a riscurilor. Astfel, a emis o amendă de 200 de milioane de euro.

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