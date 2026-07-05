Conflict politic de proporții în Polonia, în contextul livrărilor de rachete Patriot către Ucraina

Duminică, a izbucnit un conflict politic de proporții în Polonia, potrivit Yahoo News.

Scandalul a pornit din cauza unei presupuse livrări de rachete de apărare aeriană Patriot. Ele au fost fabricate în SUA și trimise către Ucraina în primăvară.

Livrarea, fără înștiințarea parlamentului sau președintelui

Partidele aflate în opoziție au acuzat că acest lucru a avut loc fără știrea parlamentului sau a președintelui, arată sursa.

Partidul național-conservator de opoziție Lege și Justiție (PiS) a declarat că Polonia are nevoie ea însăși de aceste rachete.

„Aceste rachete sunt un element cheie în apărarea spațiului aerian polonez împotriva rachetelor balistice. Ele sunt un element cheie de apărare și a altor amenințări extrem de avansate”, a transmis fostul ministru al apărării, Mariusz Błaszczak, un important membru al parlamentului PiS.

Błaszczak a cerut guvernului să clarifice imediat problema. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că, în coordonare cu prim-ministrul Donald Tusk, va face public tot ajutorul militar acordat Ucrainei din 2022. Președinții – inițial Andrzej Duda și acum Karol Nawrocki – au fost întotdeauna informați, a scris el.

De la ce a pornit conflictul

Disputa a izbucnit după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina rămâne fără rachete cruciale. Lipsa lor vine deoarece războiul cu Iranul duce la penurii. Sistemele Patriot sunt singurele mijloace eficiente pe care Ucraina le are împotriva rachetelor balistice ale Rusiei.

În martie, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a încercat să găsească peste 30 de rachete Patriot împreună cu alte țări europene, O reuniune a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina a fost desfășurată la Ramstein, în Germania, în aprilie. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a mulțumit Germaniei, Olandei, Spaniei și Poloniei pentru livrările suplimentare de arme, arată sursa.

La acea vreme, ministrul Apărării, Kosiniak-Kamysz, nu a precizat dacă Polonia a lansat rachete din propriile stocuri sau dacă a acordat Ucrainei prioritate în comenzile din partea Statelor Unite.

Marcin Przydacz, consilier pe probleme de politică externă al președintelui Nawrocki, un conservator de dreapta, a declarat că informațiile sale erau că Polonia a lăsat Ucraina să sară peste coadă. Acesta este aflat adesea în conflict cu guvernul premierului Tusk, potrivit sursei.

„Am continuat să fim în fruntea cozii”

„Am continuat să fim în fruntea cozii, cu ucrainenii în spatele nostru, iar guvernul și-a cedat locul Ucrainei, rezultatul fiind că Polonia a trebuit să aștepte mai mult”, a spus el.

Relațiile dintre Polonia și Ucraina sunt în prezent tensionate din cauza istoriei celui de-al Doilea Război Mondial. Opoziția de dreapta încearcă să atace guvernul lui Tusk pentru ceea ce consideră a fi concesii făcute Ucrainei.

Zelenski a numit o unitate militară după luptătorii Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. UPA a ucis zeci de mii de polonezi în ceea ce este acum vestul Ucrainei sub ocupație germană. Decizia de a-i onora a provocat indignare generalizată la Varșovia, mai arată sursa citată.

Președintele Nawrocki i-a retras lui Zelenski o decorație de stat poloneză. Zelenski și alți politicieni ucraineni le-au returnat apoi onorurile poloneze. Vorbe dure au circulat între Varșovia și Kiev.