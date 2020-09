Creşte numărul persoanelor infectate cu COVID-19 de la centrul pentru tineri cu handicap din Galaţi. 21 de rezidenţi au luat virusul

21 de rezidenţi ai centrului pentru tineri cu handicap din oraşul Galaţi sunt infectaţi cu virusul COVID-19. Rezultatatele au fost comunicate de Prefectura Galaţi după finalizarea testelor făcute în instituţia care are 39 de rezidenţi şi 51 de angajaţi. În cazul salariaţilor, numărul persoanelor infectate a rămas nemodificat. 20 de angajaţi ai centrului au COVID-19. Toţi cei infectaţi, rezidenţi şi salariaţi, sunt asimptomatici.

„Rezultatele testării desfăşurate la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 de pe strada Mihail Sadoveanu, nr. 17, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi, sunt următoarele: 51 de angajaţi, 49 de probe din care 20 de teste au fost pozitive si 29 negative (2 persoane au fost absente, aflându-se în izolare la domiciliu la momentul testării). 38 de beneficiari din care 21 de teste au fost pozitive şi 17 negative”, au anunţat reprezentanţii Prefecturii Galaţi.

Focarul de COVID-19 a apărut la mijlocul săptămânii şi imediat autorităţile locale au luat măsuri. Centrul a fost introdus în carantină şi în interior au fost duşi angajaţi de la instituţii asemănătoare din Galaţi.

„S-au luat primele măsuri din secunda în care am aflat despre problemă. Am decis să introducem instituţia în carantină, am dus acolo angajaţi de la alte centre din subordinea noastră, i-am echipat corespunzător. Direcţia de Sănătate Publică îi testează pe beneficiari şi pe ceilalţi angajaţi. Vom aloca toate resursele necesare”, i-a explicat corespondentului MEDIAFAX, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

În judeţul Galaţi, de la începutul epidemiei, peste 700 de persoane s-au infectat cu virusul COVID-19. Din aceştia, 86 de gălăţeni au murit, iar 424 au fost declaraţi vindecaţi.