Creșterea numărului de americani care solicită cetățenia britanică de la revenirea lui Trump la putere

Cifrele Ministerului de Interne arată o creștere de 50% a cererilor de cetățenie din SUA, cu un număr record de 2.194 de cereri între aprilie și iunie, comparativ cu 1.465 în aceeași perioadă a anului trecut.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un critic fervent al președintelui american, a declarat că cifrele reflectă „valorile liberale” ale capitalei.

„Personalități proeminente din SUA și Marea Britanie denigrează în mod deliberat țara noastră, în special capitala noastră”, a declarat Khan, subliniind că ultimele statistici le-au demonstrat că se înșeală.

De la începutul anului 2025, Ministerul de Interne a primit cereri de cetățenie de la 4.125 de cetățeni americani, o creștere de 40% față de 2024, potrivit Politico.

„Pentru mulți americani cu care vorbesc, motivul este reprezentat de valorile noastre”, a adăugat primarul Londrei înaintea celei de-a doua vizite de stat istorice a lui Trump, care începe marți. „Pe lângă faptul că este centrul financiar, juridic și guvernamental al Regatului Unit, Londra oferă un ecosistem fără egal în lume, de la universitățile noastre brillante la cultura și industriile noastre creative”.

Khan a sugerat că „valorile liberale ale Londrei ne fac să ne distingem – celebrând diversitatea din Londra ca pe un punct forte, nu ca pe o amenințare la adresa societății”.

Khan și Trump s-au ciocnit frecvent. În timpul unei vizite la terenurile sale de golf din Scoția, în iulie, președintele SUA l-a numit pe Khan „o persoană urâtă” care „a făcut o treabă groaznică” în funcție.

Prim-ministrul Keir Starmer l-a apărat pe Khan, spunând că „de fapt, este un prieten de-al meu”.