Cristina Ayala, primarul din Burgos, mesaj pentru români: „Burgos este și orașul lor”

Născută în Burgos și absolventă de Drept a Universității din Burgos, Cristina Ayala vorbește despre contribuția românilor la viața economică și socială a regiunii, dar și despre provocările cu care se confruntă tinerii, de la accesul la locuințe și locuri de muncă până la posibilitatea de a-și construi un viitor în orașul natal. Primarul subliniază, de asemenea, importanța apropierii dintre români și spanioli prin cunoașterea reciprocă a culturii și tradițiilor.

INTERVIU

Peste 6.000 de români trăiesc în Burgos

Reporter: Burgos este un oraș cu o societate din ce în ce mai diversă. Cum ați descrie prezența comunității românești în oraș și relația acesteia cu restul societății din Burgos?

Cristina Ayala: Burgos este un oraș deschis, primitor și obișnuit să conviețuiască cu persoane de diferite origini. Comunitatea românească face parte din această realitate și contribuie, prin munca, efortul și participarea sa la viața de zi cu zi, la dezvoltarea orașului și a provinciei noastre.

Dincolo de cifre, vorbim despre oameni și familii care locuiesc aici, muncesc, își educă copiii și își împărtășesc cu noi proiectele și preocupările. Sunt vecini care contribuie în fiecare zi la dezvoltarea orașului Burgos. Conviețuirea se consolidează tocmai prin acest contact cotidian, prin respect reciproc și prin capacitatea de a ne recunoaște ca parte a aceleiași societăți.

În calitate de primar, cred că trebuie să continuăm să lucrăm pentru ca toate persoanele care au ales Burgos pentru a-și construi un viitor să se simtă parte a orașului, indiferent de originea lor. Diversitatea reprezintă o oportunitate atunci când se bazează pe integrare, egalitate de șanse și angajament comun.

Principala motivație

Reporter: V-ați născut în Burgos și v-ați desfășurat o mare parte a activității profesionale și politice în acest oraș. Ce face ca Burgos să fie, în continuare, un loc atât de special pentru dumneavoastră?

Cristina Ayala: Burgos este orașul meu, locul în care m-am născut, unde se află rădăcinile mele și unde am construit o parte fundamentală a vieții mele personale și profesionale. Acest lucru creează o legătură greu de explicat, pentru că nu este vorba doar despre a-i cunoaște străzile, istoria sau patrimoniul, ci despre a simți că faci parte din ceva care te însoțește mereu.

Este un oraș cu o identitate puternică, ce îmbină o bogăție istorică și culturală extraordinară cu o industrie puternică, un mediu antreprenorial dezvoltat și o mare capacitate de inovare. Dar, mai presus de toate, Burgos înseamnă oamenii săi, o societate muncitoare, întreprinzătoare și implicată, care a știut să facă față dificultăților și să privească spre viitor.

Pentru mine, funcția de primar al orașului Burgos reprezintă o responsabilitate și, în același timp, o imensă mândrie. Faptul că cunosc orașul din interior mă ajută să-i înțeleg punctele forte, dar și provocările și aspirațiile locuitorilor săi. Principala mea motivație este să contribui la dezvoltarea orașului Burgos, la crearea de oportunități și la posibilitatea ca tot mai mulți oameni să își poată construi aici propriul viitor.

Contribuția comunității românești

Reporter: Pentru mulți români care locuiesc în Burgos, acest oraș a devenit acasă. Ce credeți că aduce comunitatea românească în plus orașului și societății locale?

Citește interviul complet aici: MEDIAFAX SPANIA