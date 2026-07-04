Cum va fi vremea sâmbătă în București. Noi perioade de furtuni și ploi torențiale

Potrivit ANM, temperaturile înregistrate sâmbătă în Capitală vor scădea.

În intervalul orar 10:00 – 23:00, „valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale (cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni”.

„Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade”, potrivit ANM.

În intervalul orar 10 – 20, „pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de

atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate

cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni”.