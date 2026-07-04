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Cum va fi vremea sâmbătă în București. Noi perioade de furtuni și ploi torențiale

ANM a emis prognoza de sâmbătă pentru municipiul București. Vor fi noi perioade de vijelii, ploi torențiale și chiar grindină de mici dimensiuni.
Cum va fi vremea sâmbătă în București. Noi perioade de furtuni și ploi torențiale
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 10:22, Știrile zilei
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Potrivit ANM, temperaturile înregistrate sâmbătă în Capitală vor scădea.

În intervalul orar 10:00 – 23:00, „valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale (cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni”.

„Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade”, potrivit ANM.

În intervalul orar 10 – 20, „pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de
atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate
cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni”.

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