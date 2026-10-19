Cutremur în România, luni dimineață. Seismul s-a produs în zona Vrancea si a fost resimțit în mai multe zone din țară

Update

ISU București-Ilfov a trimis o autospecială în Centrul Istoric pentru a verifica eventualele consecințe ale cutremurului, iar până în acest moment nu au fost înregistrate apeluri la 112.

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În urma cutremurului, a fost semnalat ca telefoanele nu se conectează la rețea, iar apelurile nu pot fi efectuate.

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Un cutremur de magnitudine 4,9 s-a produs în România, la ora 11.52, resimțit la București.

Seismul s-a produs la 13 kilometri de Râmnicu Sărat și s-a resimțit și în Republica Moldova și Ucraina.

„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 și adâncimea estimată de 76,5 km. Efectele cutremurului se vor simți diferit în funcție de locația în care vă aflați”, a anunțat și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului pe pagina de Facebook.

Știre inițială

Seismul a avut loc la ora 11:51, ora României, și a avut o magnitudine de 5,1 Mw, potrivit datelor preliminare.

Zona Vrancea este cea mai activă regiune seismică a României, fiind responsabilă pentru cele mai puternice cutremure produse de-a lungul timpului în țară. Seismele vrâncene se produc frecvent la adâncimi intermediare și pot fi resimțite pe arii extinse, inclusiv în București și în alte orașe din România.