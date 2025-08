Dinamo – FCSB, derby în Superliga. Zeljko Kopic anunță noi transferuri

Dinamo nu a câștigat în primele trei etape din Superliga, iar FCSB are o singură victorie.

La Dinamo va juca și Alexandru Musi, adus de la FCSB, dar poate evolua și Nikita Stoinov, transferat în această vară, notează Gândul.

„Derby-ul este întotdeauna un derby și ei au calitate, asta e evident. Cu siguranță acum nu sunt în cea mai bună formă, dar vor fi foarte motivați. Noi nu luăm în calcul că vor juca sub nivelul lor obișnuit. Noi pregătim meciul în cel mai serios mod posibil și mă aștept ca ambele echipe să fie foarte motivate, să fie luptă. În fața suporterilor noștri am jucat meciuri bune, dar nu am obținut rezultatele pe care le așteptam. Este o altă oportunitate să dăm totul pe teren pentru puncte și pentru victorie. Faptul că nu traversăm o perioadă bună ne motivează, ne împinge la limită ca să încercăm să schimbăm lucrurile. Știm că FCSB a dominat recent campionatul, a avut și sezonul trecut un parcurs bun în competițiile europene. N-au început nici ei în cel mai bun mod sezonul, dar e treaba noastră să fim concentrați doar pe jocul nostru și să dăm totul pe teren ca să schimbăm lucrurile”, spune Zeljko Kopic.

Antrenorul așteaptă câteva transferuri la Dinamo.

„Este adevărat că toți vorbim despre nevoia de noi jucători, dar jucătorii pe care îi căutăm, pe posturile respective și cu calitatea de care avem nevoie, nu sunt ușor de adus. Unii dintre ei încă așteaptă alte oportunități. Dar cred că în curând ne vom completa lotul. Analizăm jucători, analizăm piața și încercăm să găsim cele mai bune opțiuni. Știm jucătorii de calitate care pot crește nivelul echipei, dar nu este ușor să îi aduci. Suntem în proces de creștere. Am adus jucători tineri, avem un mix bun. Trebuie să ne conectăm puțin mai mult, dar sunt mulțumit de ce avem acum. Cu câteva transferuri în plus, voi fi foarte mulțumit de echipă”, incheie Kopic.