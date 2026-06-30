Prima pagină » Știrile zilei » Dua Lipa își deschide o bibliotecă de cărți cenzurate într-o librărie celebră din Portugalia

Dua Lipa își deschide o bibliotecă de cărți cenzurate într-o librărie celebră din Portugalia

Artista Dua Lipa a creat un spațiu literar în cadrul unei librării celebre din Portugalia. Biblioteca are cărți cenzurate și este amenajată într-o librărie veche de un secol.
Dua Lipa își deschide o bibliotecă de cărți cenzurate într-o librărie celebră din Portugalia
Ioana Târziu
30 iun. 2026, 18:52, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cântăreața Dua Lipa și-a deschis o bibliotecă de cărți cenzurate într-o librărie celebră din Portugalia, potrivit Le Figaro.

Vedeta a creat un spațiu literar în cadrul librăriei independente Lello din Porto, Portugalia.

Librăria a fost fondată în urmă cu peste un secol, pentru a crea un „sanctuar dedicat cărților pierdute”, potrivit sursei citate.

Artista este o cititoare pasionată și are inclusiv propriul club de carte.

Acum, își dedică timoul colecționării de cărți care au fost cenzurate. Numită Biblioteca Manifesto, spațiul a fost amenajat în renumita librărie independentă Lello, veche de un secol, arată sursa.

Noua bibliotecă prezintă o selecție de 100 de cărți care „contestă puterea, cenzura, excluziunea și narațiunile dominante”. Această bibliotecă apare ca un răspuns la „interdicțiile de cărți” inițiate de guvernele conservatoare sau autoritare.

„Un sanctuar dedicat cărților pierdute”

„Această bibliotecă este un sanctuar dedicat cărților pierdute, autorilor al căror curaj expune structurile de putere și control și cititorilor care refuză să li se spună ce cărți au voie să citească”, a declarat Dua Lipa.

Sunteți invitați să veniți aici și să decideți singuri ce ar trebui să fie pe aceste rafturi. Pentru că uneori, cel mai subversiv act este pur și simplu să citești o carte și apoi să vorbești despre ea”, a adăugat artista, conform aceleiași surse.

Într-un interviu acordat publicației Rolling Stone, Francisca Pedro Pinto, directoarea librăriei Lello, și-a exprimat entuziasmul pentru acest parteneriat.

„Timp de 120 de ani, librăria Lello s-a bazat pe o convingere simplă: cartea este o tehnologie a libertății. Biblioteca Manifesto s-a născut din această credință. Ceea ce este în joc nu este doar viitorul lecturii, ci capacitatea unei societăți de a-și imagina, interpreta și construi propriul viitor”, a declarat aceasta.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat rezultatele mai devreme cu o zi
Gandul
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România pentru care meteorologii au emis cod roșu și portocaliu de furtuni, vijelii și grindină
Libertatea
Harta sănătății din România. Stațiunea balneară potrivită pentru fiecare boală
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da