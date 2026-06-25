„Era furios ca o viespe ucigașă. Țipau unii la alții”. Replici din cearta lui Trump cu senatorii GOP pe tema Iranului

Însă întâlnirea a fost controversată, potrivit mai multor senatori prezenți.

Senatorul Roger Marshall (republican din Kansas), medic, a descris-o ca fiind „foarte asemănătoare cu o ședință a consiliului de administrație al unui spital, unde o grămadă de medici țipă unii la alții”.

Trump a fost supărat că patru republicani din Senat au votat marți cu democrații pentru a-l împiedica pe Trump să ordone noi atacuri asupra Iranului , au declarat senatorii. Sprijinul lor a permis adoptarea rezoluției de către Senat, într-o mustrare bipartizană a conflictului, în timp ce administrația negociază cu Teheranul viitorul programului nuclear iranian.

Senatorul John Kennedy (republican din Louisiana) l-a descris pe Trump ca fiind „furios ca o viespe ucigașă” din cauza votului.

„Puneți-vă în pielea lui”, le-a spus Kennedy reporterilor. „Este chiar în mijlocul unor negocieri delicate, iar Senatul votează pentru ieșirea din Iran.”

Relația lui Trump cu republicanii din Senat a avut de suferit de când a contribuit la înfrângerea a doi dintre ei în alegerile primare republicane.

La un moment dat în timpul prânzului, Trump a întrebat de ce ar susține vreun republican o rezoluție privind puterile de război care să-l împiedice să atace Iranul. Cassidy, care se număra printre republicanii care au susținut-o, i-a spus lui Trump că acesta nu a fost sincer în privința războiului.

„Trebuia să dureze patru săptămâni”, a spus Cassidy că i-a spus lui Trump. „A durat patru luni. Obiectivele noastre inițiale nu au fost atinse. Și vreau să știu ce se întâmplă.”

Trump a ridicat vocea ca răspuns, iar cei doi bărbați au început să strige, a spus Cassidy. Alți republicani din Senat l-au îndemnat pe Cassidy să renunțe.

„Mi-am pierdut cumpătul”, le-a spus Cassidy reporterilor după prânz. „Este nepotrivit. E irlandezul din mine — dar, din nou, i-am egalat tonul și volumul.”

Cornyn a deplâns ceea ce a descris ca fiind recenta dispută dintre Trump și republicanii din Senat. Înainte de prânz, a spus că ar dori să-l întrebe pe Trump dacă vrea să câștige alegerile de la mijlocul mandatului, dar senatorii au spus că au existat puține ocazii de a pune întrebări.