„Era furios ca o viespe ucigașă. Țipau unii la alții”. Replici din cearta lui Trump cu senatorii GOP pe tema Iranului

Trump a fost supărat că patru republicani din Senat au votat marți cu democrații pentru a-l împiedica pe Trump să ordone noi atacuri asupra Iranului , au declarat senatorii. Sprijinul lor a permis adoptarea rezoluției de către Senat, într-o mustrare bipartizană a conflictului, în timp ce administrația negociază cu Teheranul viitorul programului nuclear iranian.
Senatorul John Kennedy (republican din Louisiana) l-a descris pe Trump ca fiind „furios ca o viespe ucigașă” din cauza votului.
„Puneți-vă în pielea lui”, le-a spus Kennedy reporterilor. „Este chiar în mijlocul unor negocieri delicate, iar Senatul votează pentru ieșirea din Iran.”
Relația lui Trump cu republicanii din Senat a avut de suferit de când a contribuit la înfrângerea a doi dintre ei în alegerile primare republicane.
La un moment dat în timpul prânzului, Trump a întrebat de ce ar susține vreun republican o rezoluție privind puterile de război care să-l împiedice să atace Iranul. Cassidy, care se număra printre republicanii care au susținut-o, i-a spus lui Trump că acesta nu a fost sincer în privința războiului.
„Trebuia să dureze patru săptămâni”, a spus Cassidy că i-a spus lui Trump. „A durat patru luni. Obiectivele noastre inițiale nu au fost atinse. Și vreau să știu ce se întâmplă.”
Trump a ridicat vocea ca răspuns, iar cei doi bărbați au început să strige, a spus Cassidy. Alți republicani din Senat l-au îndemnat pe Cassidy să renunțe.
„Mi-am pierdut cumpătul”, le-a spus Cassidy reporterilor după prânz. „Este nepotrivit. E irlandezul din mine — dar, din nou, i-am egalat tonul și volumul.”
Cornyn a deplâns ceea ce a descris ca fiind recenta dispută dintre Trump și republicanii din Senat. Înainte de prânz, a spus că ar dori să-l întrebe pe Trump dacă vrea să câștige alegerile de la mijlocul mandatului, dar senatorii au spus că au existat puține ocazii de a pune întrebări.
Tensiunile dintre Trump și republicanii din Senat se acumulează de săptămâni întregi.
Trump i-a înfuriat pe mulți dintre ei luna trecută, ajungând la un acord cu Departamentul de Justiție pentru a crea un fond de 1,8 miliarde de dolari pentru a despăgubi persoanele, inclusiv aliații politici ai lui Trump, care susțin că au fost urmăriți penal pe nedrept în timpul administrației Biden. Unii senatori republicani au declarat că se tem că acest fond ar putea recompensa persoanele condamnate în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului.
Administrația a dat în cele din urmă înapoi , dar Trump a creat multe bătăi de cap partidului său.
Acordul încheiat de Trump cu Iranul a atras critici vehemente chiar și din partea unora dintre aliații săi din Senat. Trump a petrecut luni întregi insistând asupra republicanilor pentru a-și adopta legislația privind votul, Legea „Salvați America”, despre care Thune și alți republicani au spus în repetate rânduri că nu are suficient sprijin pentru a merge mai departe.
„Cred că toată lumea a plecat cu aceeași opinie pe care o avea înainte să vină – dar l-am ascultat”, a spus senatorul Kevin Cramer (republican din Dakota de Nord).
Democrații i-au luat peste picior pe republicanii din Senat pentru ședința în care s-au certat cu Trump.
„Republicanii își frâng gâturile unii altora”, a declarat miercuri, în plenul Senatului, liderul minorității din Senat, Chuck Schumer (democrat din New York). „Nu își pot guverna propria conferință de 53 de persoane, darămite o țară de sute de milioane.”
Thune a recunoscut că nu este întotdeauna de acord cu Trump, dar a spus că relația lor este puternică.
„Sunt foarte direct cu președintele”, a declarat Thune reporterilor marți. „Sunt direct cu el și invers. Uneori avem diferențe de opinie, dar cred că important este că am fost uniți în problemele care contează cu adevărat pentru viitorul acestei țări și pentru poporul american.”