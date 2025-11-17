Fals preot prins la Mânăstirea Secu: escrocherie religioasă cu pomelnice și bani de la turiști

Duminică, în jurul orei 15:00, polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 157F, în parcarea Mânăstirii Secu din Vânători Neamț, au depistat un bărbat de 46 de ani, din Botoșani, care se dădea drept preot. Acesta colecta bani de la turiști prin inducerea în eroare și folosirea de calități mincinoase, completând pomelnice false sub pretext religios, anunță Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț.

Obiecte confiscate și bancnote contrafăcute

În urma verificărilor, polițiștii au găsit asupra șarlatanului preot 4 bancnote de 500 euro cu inscripția „PROP COPY”, 2 bancnote de 20 lire, 5 bancnote de un dolar, o bancnotă de 100 lei moldovenești, o bancnotă de 200 lei, o pereche de chei auto și 4 tuburi cu mir. În autoturismul acestuia au fost identificate 24 de pomelnice cu bani, un spray iritant lacrimogen și două piese de vestimentație preoțească.

Dosar penal pentru înșelăciune

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.