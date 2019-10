Fierbere în USR din cauza celor doi pretendenţi la Primăria Capitalei. Goţiu, despre susţinerea unor independenţi: Barna face o greşeală majoră/ Reacţia lui Nicuşor Dan

Mihai Goţiu a declarat, pentru MEDIAFAX, că Dan Barna face o greşeală majoră, prin modificarea statului care să creeze un cadru special menit să susţină candidaţi independenţi la alegerile locale. Acesta a precizat că decizia îl avantajează pe Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primăria Capitalei.

„Evident că există un conflict intern legat de aceste modificări. (...) Statutul partidului, sunt unul dintre cei care au contribuit la elaborarea lui, niciun moment nu s-a discutat despre a face un cadru special pentru susţinerea unor candidaţi independenţi care îndeplinesc criteriile de intergritate ale USR. Opinia juriştilor cu care am câştigat atâtea bătălii juridice cu PSD şi PNL e foarte clară, că nu există nicio restricţie şi nu există niciun regulament special pentru a susţine oameni care îndeplinesc criteriile de integritate ale USR”, a declarat Mihai Goţiu, joi, pentru MEDIAFAX.

Senatorul USR a acuzat că astfel este stopată decizia USR Bucureşti, organizaţie care a fost de acord cu susţinerea lui Nicuşor Dan în alegerile interne, pentru o candidatură la Primăria Capitalei.

„Dan Barna cred că face o greşeală majoră. E clar că decizia asta îl avantajează pe Vlad Voiculescu, nu ştiu dacă Dan Barna şi-ar dori sau nu lucrul ăsta, dar consecinţele şi efectele sunt evidente, că îi creează un avantaj, în condiţiile în care PLUS are un candidat desemnat. Practic, s-a stopat în acest moment, un proces care a început de peste o lună în filiala Bucureşti, unde o largă majoritate de membri USR Bucureşti s-au exprimat şi au fost de acord cu înscrierea lui Nicuşor Dan în alegerile interne, iar acum se stopează acest lucru”, a explicat Goţiu.

Acesta a adăugat că, prin modificarea statului USR, Nicuşor Dan va ajunge să fie în dezavantaj faţă de Vlad Voiculescu, nominalizat de PLUS, pentru o candidatură la Primăria Generală.

„Este clar că în condiţiile în care Voiculescu este candidatul susţinut de PLUS, are un avantaj faţă de un candidt al USR, nu doar Nicuşor Dan, orice candidat care ar deveni oficial candidat doar după încheierea campaniei electorale. E un moment în care toată lumea este atentă la oferta electorală, lumea se uită ce oameni sunt susţinuţi de un partid de altul, nu vreau să zic nimic de Vlad Voiculescu, de PLUS, ei şi-au desemnat, până la urmă, candidatul, dar pentru USR, să stopezi acum procedura de desemnare a candidatului, este o pierdere”, a completat senatorul USR.

Nicuşor Dan: Îmi pare rău că s-a pornit această vâlvătaie internă în USR

Nicuşor Dan, care candidează independent pentru Primăria Capitalei, a declarat că regretă faptul că decizia sa a creat disensiuni în USR, precizând că i-ar fi plăcut să aibă deja susţinerea partidului pe care l-a fondat, precum şi a altor formaţiuni din opoziţie în această competiţie.



„Îmi pare rău că s-a pornit această vâlvătaie internă într-un partid care acum este angrenat în nişte alegeri prezidenţiale. Dacă e ceva ce pot eu să fac, să dialoghez cu o parte sau cu alta, sunt gata să o fac. Eu sunt un independent care candidează, care a cerut sprijinul partidelor de Opoziţie, inclusiv USR-ul, mi-ar fi plăcut să am o decizie în acest sens mai repede, dar o să-mi continui campania şi o să continui să vorbesc despre proiectele pe care le am pentru Bucureşti”, a afirmat Nicuşor Dan, joi, la RFI.

Acesta a adăugat că statul din prezent al USR permite partidului să susţină un candidat independent la Primăria Capitalei.

„În privinţa a ceea ce a comunicat USR-ul, ei nu au vorbit de o schimbare de statut, ci de o interpretare, o clarificare a statutului, pe care să o facă Comitetul Politic (...). Pe chestiunea asta, în timpul acelei consultări a membrilor USR Bucureşti, a existat o opinie semnată de opt jurişti din USR, parlamentari jurişti (...) şi alţi jurişti care au lucrat de-a lungul timpului în USR şi care toţi au spus că Statutul permite susţinerea unui independent”, a explicat Nicuşor Dan.

„Eu nu pot să spun aşa ceva. Eu pur şi simplu sunt un independent care a cerut susţinerea unui partid care funcţionează pe principii democratice şi care o să ia decizia asta sau nu prin organismele sale statutare”, a explicat Dan, chestionat dacă are impresia că ar fi împiedicat din USR pentru candidatura la Primăria Generală.

Întrebat dacă, în opinia sa are susţinerea lui Dan Barna, Nicuşor Dan a răspuns: „Eu ştiu ce a spus în vara lui 2017, după ce eu am ieşit din USR, a spus că el vrea ca USR-ul să mă susţină, fie că mă voi întoarce în USR, fie că voi candida ca independent şi eu cred că e o persoană care se ţine de cuvânt”.​

USR se va întuni în Comitet Politic pe 30 noiembrie pentru a modifica statutul partidului, astfel încât formaţiunea să poată susţine şi candidaţi independenţi la alegeri, respectiv pe Nicuşor Dan la alegerile pentru Primăria Capitalei, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Preşedintele USR Dan Barna a declarat, în cadrul emisiunii „Gândurile lui Cristoiu”, că ar susţine ideea unui candidat unic al Opoziţiei pentru Primăria Capitalei, precizând că aceasta este miza reală a procesului.

Pe 16 septembrie, deputatul Nicuşor Dan a anunţat că s-a înscris în cursa internă a USR Bucureşti pentru alegerea candidatului pentru Primăria Capitalei.

De asemenea, Vlad Voiculescu este candidatul PLUS la alegerile pentru Primăria Capitalei.

