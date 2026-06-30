Finlanda renunță la apelurile telefonice analogice fixe după aproape 150 de ani

Finlanda a renunțat, marți, la apelurile telefonice analogice fixe după aproape 150 de ani, relatează Euronews.

Astfel, Finlanda devine cea mai recentă țară care avansează într-o tranziție globală către infrastructura digitală.

Alte țări au implementat deja cablurile de fibră optică

Estonia, Olanda, Norvegia și Spania au făcut deja saltul, pe măsură ce țările din întreaga lume implementează cabluri de fibră optică. Acestea pot gestiona atât servicii de internet, cât și apeluri vocale, potrivit sursei citate.

Rețeaua de telefonie fixă ​​din Finlanda a început să funcționeze în anii 1880. Însă, revoluția digitală a înghițit vechea tehnologie bazată pe fire de cupru.

Cum a fost marcat ultimul apel

Ultimul operator major de telecomunicații din țară cu o rețea fixă ​​cu cablu de cupru, a marcat sfârșitul serviciului său cu un apel între CEO-ul firmei și șeful agenției de comunicații și transporturi a țării.

Cei doi au stat de vorbă despre amintirile lor legate de telefoanele fixe, precizează sursa.

De asemenea, au discutat despre viitorul tehnologiilor mobile. Aceștia au încheiat apelul cu un „kuulemiin” relaxat, care înseamnă „vorbim mai târziu” în finlandeză.

Firele de cupru transportă o cantitate limitată de date

Firele de cupru reprezintă tipul de cablu folosit în liniile telefonice fixe de peste un secol. Acestea pot transporta doar o cantitate limitată de date. Ele transmit apelurile telefonice ca un semnal electric continuu, care imită unda sonoră originală. Aces lucru le face analogice, potrivit aceleiași surse.

Apelurile telefonice și traficul de internet s-au mutat din ce în ce mai mult pe cabluri de fibră optică. Ele utilizează fire subțiri de sticlă pentru a transmite informații sub formă de impulsuri de lumină. Astfel, sunt permise conexiuni mult mai rapide și mai fiabile.