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Franța ia în calcul restricții de circulație pe timpul nopții după violențele din weekend

Premierul francez Sebastien Lecornu a cerut luni autorităților locale să impună restricții parțiale de circulație în cursul serii, după protestele violente, jafurile și actele de vandalism care au avut loc în mai multe zone ale Franței, la finalul săptămânii.
Franța ia în calcul restricții de circulație pe timpul nopții după violențele din weekend
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 oct. 2026, 14:53, Știri externe
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Restricții locale în locul stării de urgență

Prim-ministrul Sebastien Lecornu a afirmat că este „pe deplin hotărât să restabilească ordinea publică”. Deși a menționat că autoritățile ar putea decreta starea de urgență dacă va fi necesar, Lecornu a precizat că, în această etapă, restricțiile de circulație parțiale par „mai adecvate”, notează Reuters

Premierul nu a precizat orașele în care vor fi introduse restricțiile sau forma exactă a acestora, dar a exclus impunerea unei interdicții generale de circulație în Paris.

Valul de revoltă a stârnit critici aspre din partea administrațiilor locale. Primarii marilor orașe din Franța au cerut explicații Guvernului, reclamând o lipsă evidentă de pregătire a forțelor de securitate în gestionarea revoltelor din weekend. 

Bilanț grav și propuneri de măsuri excepționale

Violențele din weekend vin pe fondul unor săptămâni de manifestații studențești marcate de ciocniri sporadice de stradă. Este estimat că la manifestațiile din weekend au participat peste 500.000 de persoane. 

În urma incendiilor, jafurilor și ciocnirilor cu autoritățile, ministrul Justiției, Gerald Darmanin, a anunțat luni că 2.331 de persoane au fost reținute. 

Un fost premier a propus desfășurarea armatei pe străzi pentru a proteja clădirile publice, dar și oprirea temporară a accesului cetățenilor la rețelele de socializare. 

„Ai tineri acasă care își văd prietenii ieșind să jefuiască, lucru care creează impresia că scapă nepedepsiți; îi văd pe rețelele de socializare, așa că ies și ei”, a spus acesta, potrivit Politico

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