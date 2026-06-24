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Franța: Mai multe drumuri naționale au fost închise din cauza valului de caniculă care topește asfaltul

Un val de caniculă care afectează Franța a dus la probleme serioase pe infrastructura rutieră, mai multe drumuri fiind închise după ce asfaltul s-a topit din cauza temperaturilor extreme.
Franța: Mai multe drumuri naționale au fost închise din cauza valului de caniculă care topește asfaltul
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
24 iun. 2026, 20:42, Știri externe
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În departamentul Meurthe-et-Moselle, o porțiune a drumului care leagă localitățile Briey și Moyeuvre-Grande, a fost închisă de urgență după ce asfaltul a devenit impracticabil sub efectul caniculei. 

Bitumul s-a transformat într-o substanță alunecoasă, similară gumei de mestecat, în timp ce în Maine-et-Loire peste 240 de kilometri de șosele sunt afectați de fenomenul de „sângerare” a asfaltului, care distruge anvelopele mașinilor și pune în pericol siguranța traficului. 

„Pur și simplu temperaturile ridicate fac ca materialul să se topească și să se ridice la suprafață, făcând drumul impracticabil”, a declarat André Corzani, vicepreședintele departamentului, potrivit AFP

Noul primar din Val-de-Briey, Christophe Roos, al Adunării Naționale, a pus problema pe seama lucrărilor recente de proastă calitate.

„De îndată ce ajunge la 35 de grade, se topește, au inventat noul înveliș pentru guma de mestecat, toate acestea pentru a limita costurile”, spune acesta. 

Christophe Devoille, director adjunct al companiei care administrează infrastructura rutieră, din această zonă, a avertizat că bitumul topit se lipește de anvelopele vehiculelor, smulgând pietrișul și creând gropi de suprafață periculoase pentru conducătorii auto.  

Pentru a limita efectele caniculei asupra drumurilor, în mai multe departamente au fost aplicate soluții temporare, inclusiv acoperirea carosabilului cu un strat subțire de lapte de var, un material de culoare deschisă care reflectă o parte din radiația solară și poate reduce temperatura suprafeței asfaltului cu aproximativ 10 grade Celsius. 

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