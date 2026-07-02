Furnicile vor sta departe de casa ta dacă vei pulveriza un singur ingredient pe ferestre și uși

Odată cu temperaturile extreme, multe gospodării deschid ferestrele și ușile, lucru ce poate atrage insectele în case, potrivit Mirror.

Infestările cu furnici sunt o iritație extrem de frecventă. Însă, există o metodă de a le respinge fără a provoca daune.

Soluția accesibilă oricui

Chantel Mila, specialistă în curățenie, a împărtășit recent trucuri simple de prevenire a dăunătorilor pe care oricine le poate folosi, arată sursa.

În loc să apelezi la soluții chimice pentru a combate furnicile, Mila sugerează să folosești un condiment obișnuit. Acesta poate fi cel mai probabil găsit deja în bucătărie.

Condimentul recomandat pentru îndepărtarea furnicilor este scorțișoara, potrivit sursei citate.

Pentru cele mai bune rezultate, specialista recomandă amestecul apei și scorțișoarei într-o sticlă cu pulverizator. Apoi, pulverizați amestecul în jurul ferestrelor și la punctele de intrare în casă, pentru a ține departe furnicile.

Scorțișoara nu va ucide furnicile

Deși scorțișoara este bună la alungarea furnicilor, aceasta nu le va ucide. Astfel, nu există motive de îngrijorare cu privire la rănirea insectelor.

„Acest condiment aromatic acționează ca un factor de descurajare olfactiv, respingând furnicile fără a le provoca daune imediate”, a declarat Nathan Kruger, proprietarul unei firme de deratizare.

De ce scorțișoara ține furnicile la distanță

Motivul pentru care acest condiment este atât de eficient este datorită unui compus natural. El este cunoscut sub numele de cinamaldehidă, care interferează cu modul în care comunică furnicile.

„Cinamaldehida perturbă aceste trasee, îngreunând navigarea și coordonarea furnicilor. Fără o cale olfactivă fiabilă de urmat, acestea se dezorientează. Insectele pierd șirul hranei și, în cele din urmă, abandonează zona”, mai menționează sursa citată.

Pot fi folosite mai multe tipuri de scorțișoară

Se pot folosi atât bețișoare de scorțișoară, cât și scorțișoară măcinată. Pur și simplu presărați pudra de-a lungul oricăror urme vizibile de furnici, pe pervazuri și uși.

Pentru cei care optează pentru bețișoare de scorțișoară, așezați mai multe în cămară, în dulapurile de bucătărie sau în orice colț unde furnicile tind să se adune.

Aplicarea amestecului pe zonele afectate ale casei va ține la distanță insectele nedorite. Scorțișoara poate fi adăugată și în soluțiile de curățare de casă, mai specifică sursa.