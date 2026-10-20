George Simion, apel la liberali să nu voteze Guvernul Niculescu: Domnule Bolojan, cu ce vă șantajează?

George Simion a anunțat marți, în cadrul plenului reunit că AUR nu va vota Guvernul propus de Luca Niculescu și a făcut apel către toți parlamentarii „cu coloană vertebrală” să respingă această propunere.

„O să primiți din partea AUR pentru acest nou guvern marionetă. Același număr cât ați primit și pentru cele anterioare. Zero. Noi nu suntem trădători, cum sunt alții care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toți parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câțiva și pe la liberali și o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriți și nu votați acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populației”, a declarat George Simion.

Mesaj către președintele PNL

Liderul AUR s-a adresat direct lui Ilie Bolojan, președintele PNL, căruia i-a cerut să nu susțină Cabinetul propus pentru Palatul Victoria și să își asume o decizie radicală în acest sens.

„Trebuie să fim onești cu cei care ne susțin. Domnule Bolojan, mă uit în ochii dumneavoastră. Cu ce vă au la mână? Cu ce vă șantajează? Nu vă mai ascundeți în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit și de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. Ce faceți voi aici se cheamă trădare”, a continuat liderul AUR.

George Simion a criticat prelungirea crizei politice, subliniind că alegerile anticipate ar reprezenta în continuare cea mai bună soluție pentru schimbarea aritmeticii parlamentare.

„Ce faceți voi de cinci luni de zile este să încercați să dați aspirine unui pacient bolnav de cancer care are nevoie urgentă de operație. Dacă vouă vă e frică de popor și de alegeri, înseamnă că acolo este răspunsul pe care îl tot căutăm de cinci luni”, a mai spus liderul AUR.

Vot pentru încheierea crizei politice

Parlamentul s-a reunit marți, 20 octombrie, pentru votul de învestitură al Guvernului condus de Luca Niculescu. Premierul desemnat își prezintă programul de guvernare și echipa de miniștri în fața deputaților și senatorilor, înaintea votului decisiv. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a prelua puterea.