George Simion, mesaj după ce Călin Georgescu este vizat în al cincilea dosar penal: Nu vă temeți, nu vă pierdeți încrederea

Într-un videoclip încărcat joi pe Facebook, George Simion a reacționat după ce Călin Georgescu a fost vizat în al cincilea dosar penal.

„Să nu deznădăjduiți, să nu vă pierdeți încrederea. Oricâte mizerii ar arunca către noi, ei o fac ca să vă influențeze pe voi. Dumnezeu e mare, așa că aveți încredere și nu vă temeți”, a transmis liderul AUR.

George Simion a transmis și un mesaj privind trimiterea în judecată a deputatului AUR Dan Tanasă, după ce acesta a îndemnat oamenii, printr-o postare pe Facebook încărcată anul trecut, să „refuze comanda dacă nu este livrată de un român”.

„L-au trimis și pe Dan Tanasă azi, în judecată, că a zis că forța românească de peste hotare trebuie recuperată. Nu să aducem oameni din țări terțe, de alte culturi, de alte civilizații”, a spus acesta.

Potrivit liderului AUR, va „da în judecată de la doamna care se agită seară de seară prin studiourile TV, de grija noastră, până la toți ceilalți. Astăzi depun primele cereri”.

„Mă ocup de ceea ce contează, de viitoarea guvernare, de sprijinirea tuturor celor care aleg să nu stea în casă și de atingerea scopului. Suntem uniți până la capăt”, a conchis George Simion.