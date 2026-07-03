George Simion, în exclusivitate, în OFF The Record, pe Mediafax

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Dacă Nicușor Dan ne va da mandatul, o să acceptăm. Nu i-aș fi dat mandatul lui Călin Georgescu. El trebuia să fie președinte al României. (…) Nu există persoană în România sau în altă parte a globului care ar fi putut să vină și să-mi dicteze”

„Beau un Csiki Sor în cinstea domnului Kelemen Humor. Dacă Nicușor Dan ne va da mandatul, o să acceptăm. De-abia așteptăm. Pierdem ani din viață și murim cu acești incompetenți, la propriu și la figurat. Era să murim la Constanța. Nu (n.r nu i-ar fi dat mandatul de premier lui Călin Georgescu). Președinte al României trebuie să fie Călin Georgescu. Oamenii l-au votat ca să fie președinte. Relația este una de respect. Suntem doi competitori politici care au aceeași viziune și mergem pe același drum. Nu suntem subordonați și nu suntem oameni care vorbim în numele altora și nu în numele nostru. Eu vorbesc ca președinte AUR iar Călin Georgescu era președintele României dacă nu anulau alegerile. Am această convingere. (…) Românii, votanții noștri ne-au dictat. E timpul ca în România cineva să facă ceea ce zice și să-și reprezinte cu cinste alegătorii. Nu există persoană în România sau în altă parte a globului care ar fi putut să vină și să-mi dicteze”, a declarat Simion în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. George Simion, președinte AUR, îi cere lui Nicușor Dan să spună de ce se asociază cu Sasha Dragic, patronul Superbet: „A sponsorizat Sasha Dragic campania lui Nicușor Dan?”

„Foarte interesant aici, însă. Fac un alt apel public, nu cred că până duminică, sunt destul de sceptic o să fac o nominalizare și a căutat să se întâlnească cu Sasha Dragic. De ce girează distrugerea vieții și distrugerea a sute de mii de români din țara asta și se asociază cu jocurile de noroc și cel mai mare jucător de pe piața de pariuri. Să spună domnul Nicușor Dan. Un om foarte important în România, un om cu foarte mulți bani. A sponsorizat Sasha Dragic campania lui Nicușor Dan? Măcar asta să ne spună dacă pe ceilalți 375 de donatori nu vrea să ne spună”, s-a întrebat Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Nicușor Dan le-a spus ambasadorilor UE că nu va exista niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Dovezile strânse nu ar fi credibile pentru societate”

„Nu, nu, a lămurit chestiunea asta într-o discuție cu ambasadorii statelor europene a spus că nu va fi publicat niciun raport. Trebuie doar să o spună și public pentru cetățenii români. Nu va fi publicat niciun raport pentru că dovezile strânse până acum nu ar fi credibile pentru societatea românească. Deci nu există nicio dovadă cu privire la anularea alegerilor. Un raport mult mai bun a făcut colega mea, doamna deputat Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Abuzuri. (…)

A spus și că nu mărește TVA-ul. Nu mai vorbim despre atacul asupra justiției și ce se întâmplă în aceste zile. A spus și că se afiliază unui grup politic european. Nu va face nimic, pentru că nu a făcut nimic nici la București. Și tot ceea ce am spus eu în dezbaterea cu Nicușor, dar unde nu voia să spună nici despre Matei Păun, nici despre PSD, nici despre nimic. Dar tot ce am spus eu, la un an după, nu mai mult, un an după, s-a adeverit”, spune Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR, despre incidentul cu drona de la Constanța: „Ne-a trecut un glonț pe la ureche. Probabil producea al III-lea Război Mondial (…) România este condusă de Comisia Europeană”

„Și vă mai zic ceva, mult mai grav decât toată dezbaterea și mintea încâlcită a lui Nicușor Dan. Ba chiar legat de mintea încălcită a lui Nicușor Dan. Ne-a trecut un glonte. Așa, pe lângă ureche foarte, foarte aproape. Acea dronă, venită la Constanța, sunt foarte multe întrebări la care Nicușor, dar nu va răspunde, precum nu a răspuns legat de anularea alegerilor pentru că a ajuns la concluzia că nu este credibilă explicația din raportul respectiv, deci nu vom avea niciun raport.

Drona aceea a fost teleghidată pe canale. Și nimeni nu spune de ce noi n-am primit scuze din partea Ucrainei, cum au primit grecii. Nimeni nu spune de ce nu am apelat la partenerii noștri strategici, America, Israelul, care puteau face o expertiză independentă despre trimiterea acelei drone care, dacă exploda 500 de metri mai încolo, cauza zeci de mii de morți și probabil producea al treilea război mondial.

De-abia aici vorbim despre subiecte foarte importante. Pentru că numai avem de mult conducere, nici la Palatul Victoria, cu sau fără Ilie Bolojan, nici la Palatul Cotroceni. (…) România, din păcate, este condusă din alte părți. De la Comisia Europeană”, afirmă președintele AUR.

UPDATE. Ce crede George Simion, președinte AUR, despre Legea salarizării? „Legea salarizării este una nocivă. Nu vom gira, nu vom vota. Pot să fie și 2 miliarde din PNRR”

„ Legea salarizării este una nocivă. Nu vom gira, nu vom vota. Poate să fie și 2.000 de milioane, adică 2 miliarde, nu 700 de milioane de euro pe care îi pierdem din PNRR, decât să votezi așa ceva. Și am vorbit cu confederațiile sindicale: efectul nociv calculat de ei ajunge undeva la 8 miliarde de euro. Mai rău facem dacă trece în forma actuală. (…) Au zis multe, eu mi-am asumat multe voturi. Inclusiv pentru că n-a trecut amendamentul legat de drone trebuie să fie exclusiv în comanda românească. (…) Au spus, vor mai spune, același lucru l-a făcut și Georgia Meloni și nimeni n-a putut să o acuze de altceva. Noi rămânem demni. Vor spune, probabil vor folosi această retorică, dar vă zic ceva, legea dronelor a trecut. Și cu toate că au trecut această lege, n-au fost în stare să doboare dronele, pentru că sunt incapabili, incompetenți”, susține președintele AUR.

UPDATE. George Simion, președinte AUR, despre amenințările primite dacă nu votează Guvernul Veștea: „Mi-au zis că nu e bine să supăr statul român”

„Și amenințări am primit, da. Am primit propuneri, după aia amenințări. Că nu e bine să supăr statul român. Nu știu ce înseamnă, dar eu n-am nicio treabă. Eu am treabă cu românii, cu România Și în rest, instituțiile statului român nu funcționează cum trebuie, indiferent de zona reprezentată”, declară Simion.

UPDATE: George Simion, președinte AUR: „Unul dintre cei care n-au votat moțiunea împotriva lui Bolojan a primit administrarea cimitirelor din Brăila”

„Așa au crezut și în prima legislatură, că dispărem după un an. (…) Ulciorul nu merge de multe ori la apă, ei s-au învățat într-un mod de a face politică. Noi vrem să revoluționăm modul de a face politică democratică în România. (…)

Sunt aceiași oameni cu aceleași apucături. Unul din trei cei care n-au votat moțiunea a primit pentru soție sau pentru ceva rudă administrarea cimitirelor din Brăila. Asta este nivelul. Și dacă eu dezamăgesc românii, totuși de bine de rău niște sute de mii, niște milioane de români și-au pus speranța în mine. Păi nu mai am eu respect față de mine. Eu m-am dus acolo ca să fac ce-mi cere alegătorii mei, nu ce-mi cere unul și altul”, mărturisește George Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Eu n-am nevoie să mă onorabilizeze cineva”

„Am văzut că cei care au intrat pe listele POT și cei care au intrat pe listele SOS acum sunt chemați câte unu, câte doi la Palatul Cotroceni și sunt onorabilizați.

Eu n-am nevoie să mă onorabilizeze cineva, îi respect pe toți votanții celorlalte partide, cred că se simt și ei înșelați de felul în care sunt reprezentați în Parlament și cred că suferă și ei, mai ales antreprenorii români și în mod direct angajații antreprenorilor români și angajații tuturor companiilor din țara noastră, pentru că trăiesc din ce în ce mai rău. (…)”, spune președintele AUR.

UPDATE. George Simion, președinte AUR, mesaj pentru Nicușor Dan și PSD: „Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap”

„Eu zic să nu prelungim agonia, de asta-i cer lui Nicușor Dan azi fiind vineri până duminică să facă o nominalizare de premier, măcar își depune mandatul. Este vinovat împreună cu foștii sau actualii săi aliați, respectiv Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Nimic nu se poate face fără noi, dar cu mâinile noastre. Să le intre bine în cap. Avem parlamentari cu coloană vertebrală. Cei care își închipuiau că și la AUR sunt trădători, s-au înșelat. (…)

Cei care au ajuns să facă Parlamentul instituția cea mai puțin credibilă din țara noastră. Cum a ajuns acolo Parlamentul? Printr-un șir mare de trădări. Cei mai apropiați pe care îi vizam eu erau parlamentarii suveraniști care deodată se schimbau și deveneau lupi în blană de oaie”, afirmă George Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Nu mai există niciun cordon sanitar. Nici în Uniunea Europeană. A căzut”

„Nu mai există niciun cordon sanitar. Nici în Uniunea Europeană. A căzut. A fost o lege care viza restrângerea migrației ilegale. A fost trecut cu voturile tuturor parlamentarilor reprezentați de forțele de centru dreapta și forțe patriotice. S-a trecut peste chestiunea asta”, spune George Simion în OFF The Record.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Dorința mea este să ajungem la guvernare și să facem lucruri bune pentru România. Va veni momentul când vom avea miniștri și când vom avea prim-ministru din partea AUR la propunerea AUR”

„Ei s-au învățat doar cu trădări. Lasă că ne mai împrumutăm, ne împrumutăm, ne împrumutăm. Până când ne împrumutăm? Până când? Vine FMI-ul, până vine Banca Mondială, până vine Troica, până ajungem în situația Greciei. Suntem singura soluție, suntem singurii orientați din forțele importante. pe alt model economic și pe o direcție sănătoasă pentru România. Mai devreme sau mai târziu de asta v-am zis, aș fi vrut să fie nominalizat cineva de la AUR în această ecuație, pentru că mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem. S-a lămurit toată lumea că nu suntem…

Mai rău decât guvernează ei, nu o poate face. (…) Nu ne puteți acuza că nu vrem să mergem la guvernare. Nu este dorința mea. Dorința mea este să ajungem la guvernare și să facem lucruri bune pentru România. Sunt bucuros că în sfârșit reușim să trecem anumite legi de Parlamentul României, cel puțin în ultimele două luni. Va veni momentul când vom avea miniștri și când vom avea prim-ministru din partea AUR la propunerea AUR”, susține George Simion.

UPDATE. Ce soluție are George Simion pentru deblocarea crizei politice? „Ei sunt matematicienii: și Grindeanu și Nicușor Dan. (…) Ori se împacă, ori ajung la soluțiile noastre”

„Alegerile anticipate. Ei sunt matematicienii și Grindeanu și Nicușor, dar nu pot gândi eu soluții care nu există. Ei s-au certat. Nicușor Dan cu Bolojan. Și atunci, ori se împacă, ori ajung la soluțiile noastre. Asta crede toată lumea, nu doar eu (n.r. că Nicușor Dan a fost cel care a vrut să-l dea jos pe Bolojan. (…)

Sunt oameni foarte slabi. Incapabili, incompetenți, care nu pot face nimic. să mă rezolv la atât cu iul ăsta. Nu pot face nimic. Nu vor face nimic, de asta nu sunt în stare să guverneze, să conducă România cum trebuie”, spune liderul AUR în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. Cu cine făcea George Simion majoritate dacă Nicușor Dan îl dădea mandatul de premier? Președintele AUR: „Credeți că mi-a făcut o favoare?”

„Cu forțele politice exact ca în cazul alegerilor anticipate și a suspendării. cu forțele politice care asigurau această majoritate. Mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem, doamna Sorina Matei. De ce încearcă unii și alții să evite inevitabilul? (…) Credeți că mi-a făcut o favoare? (…) Și nu despre asta este vorba în sistemul nostru democratic? Te duci. Mergi până la capăt, vezi dacă obții votul, nu, vezi dacă nu obții votul. Eu cred că prin doborârea propunerii Veștea, care a fost aproape exclusiv opera noastră, am ușurat într-un fel munca următorului propus, pentru că sunt câțiva, nu așa de mulți cât și-ar închipui ei, care vor vota din considerentul de a nu-și pierde mandatul de parlamentar. Dar eu vă spun că sunt convins că avem și foarte mulți oameni de onoare în Parlamentul României. Și eu vă zic că se va răspândi, se va infecta ideea asta că trebuie să fii om de onoare”, afirmă George Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR, despre relația cu Realitatea TV: „Chestiunile ar trebui să fie asumate. Va mai fi sau nu va mai fi? Nu știu. (…) Eu nu execut ordine din partea nimănui, pentru că m-am născut om liber. Și o să mor on liber”

„În invitația pe care mi-ați adresat-o și în ultima oră, v-am spus că eu discuții care ar trebui să fie secrete nu le voi face publice și nu voi dezvălui numele celor cu care am vorbit. Și vă mai spun că nu mă apuc, indiferent cât de tare mă doare, cât de tare m-a durut în alte relații, în alte parteneriate politice le-am avut, nu mă apuc să vorbesc de rău, să împroșc cu noroi, pentru că și asta e o practică de 35 de ani.

Acum, în Statele Unite, mâine este Ziua Independenței, 250 de ani de America. În Statele Unite lucrurile sunt pe față. susține Partidul Republican, l-a susținut pe Donald Trump și e clar că Washington Post este de partea democraților. Așa mi s-ar părea corect. Mie așa mi s-ar părea corect. Dacă ești pe partea patriotică să îți asumi publicul pe care îl ai și uitați și la dumneavoastră în trust. E clar că pe partea patriotică există Gândul și pe partea globalistă, europenistă, federalistă există G4 Media. Și chestiunile ar trebui să fie asumate.

În mod clar, de exemplu, la alegerile prezidențiale, Antena 3 făcea în timpul zilei de vot, campania împotriva mea avea autobuz cu pro-Europa prin București și în mod clar Realitatea era de partea noastră. Va mai fi sau nu va mai fi? Nu știu. (…) Bun, unii credeau despre mine, pentru că încerc să fiu moderat. Unii credeau că eu o să execut ordine. Eu nu execut ordine din partea nimănui, pentru că m-am născut om liber. Și o să mor om liber. Dacă o să ajung vreodată șantajat cu ceva, mai bine îmi dau demisia decât să fac chestiuni care mă compromit.

De asta vă zic, încerc să fiu un om de onoare într-o lume politică care este efectiv o cocină. Și eu am intrat în lupta politică pentru asanarea cocinei, cum zic americanii, pentru asanarea mlaștinii”, declară George Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Vom vedea dacă Sorin Grindeanu își respectă înțelegerile sau nu”

„Noi nu suntem reprezentați la BNR, noi nu suntem reprezentați la Curtea de Conturi, la instituții vitale din statul român, unde pe pondere parlamentară am fi avut locuri. Vom vedea dacă domnul Sorin Grindeanu, cel care și-a încălcat semnătura pe pactul din defuncta coaliție, va alege să fie un om care își respectă înțelegerile sau nu.

Haideți să-i mai zicem ceva lui Sorin Grindeanu. Guvernul Bolojan cu toate nenorocirile astea, nu a fost doar reprezentat de Ilie Bolojan. A fost reprezentat de PSD, PNL, USR, UDMR. Dacă ei au votat să-și dea singur guvernul jos, cum s-a mai întâmplat și în vremea lui Dragnea de trei ori, Dacă așa a învățat domnul Grindeanu de la domnul Dragnea de la domnul Ponta.

Dacă asta este cultura organizațională în PSD, nu este vina mea. Eu vreau să produc o viață mai bună pentru români, nu să prelungesc boala, nu să continui aceleași măsuri. Pentru că ei n-au schimbat nici cu Tomac, nici cu Veștea măsurile. Nu pot să fiu complice cu așa ceva. Eu sunt un om de onoare și am de gând să guvernez în interesul românilor, dacă sunt lăsat în țara mea și dacă mai este țara mea o democrație”, a declarat președintele AUR.

UPDATE. Ce spune George Simion, președinte AUR despre atacurile Ancăi Alexandrescu: „Nu doamna Alexandrescu spune asta, ci Sorin Grindeanu spune asta”

„Suntem acuzați de Sorin Grindeanu. Eu, în ciuda felului unora și altora de a face parte din alte tabere, sunt președintele unui partid care a susținut-o pe doamna Alexandre. necondiționat într-o bătălie politică. Așa am considerat în noiembrie anul trecut că este bine să nu împărțim votul electoratului suveranist din București, să avem un singur candidat. Ne-am achitat onorabil de această sarcină și nu voi face alte referiri la jurnaliști, indiferent de pozițiile anterioare sau viitoare.

Eu vreau să mă refer la Sorin Grindeanu, el este președintele PSD, cel mai votat partid de către români pe 1 decembrie 2024, care spune că îl țin pe Ilie Bolojan.

De asta vă spun că nu doamna Alexandrescu spune asta, ci Sorin Grindeanu spune asta. Sorin Grindeanu spune asta și după aia încearcă să disemineze în spațiu public acest mesaj, pentru că nu îl demite pe Mircea Aburdean de la șefia Camerei. Pentru că el l-a votat pe Ilie Bolojan ca premier și avea un pact să-l lase acolo până în aprilie 2027, pact de care nu l-a ținut, pentru că nu vrea să înțeleagă că AUR este partid politic și actor important pe scena politică. Nu salvarea, nu ambulanța”, spune George Simion.

UPDATE. Ce i s-a oferit lui Simion să voteze Guvernul Veștea? George Simion, președinte AUR: „Nimic, minciuni. Nu înseamnă că am spus cuiva, da, noi votăm acest guvern”

„Duminică la 9 dimineața au anunțat că, a anunțat Nicușor Dan că îl nominalizează pe Veștea. Noi duminică la ora 13, inclusiv eu, am postat poziția partidului care a rămas aceeași. Faptul că pe măsură ce treceau zilele, era mult mai mare disperare. Am fost chemați la diferite discuții. Nu înseamnă că am spus cuiva, da, noi votăm acest guvern. Acum suntem într-o situație. (…) Ei probabil în ultimele ore și în ultimele zile ar fi zis orice și ar fi făcut orice. Dar erau minciuni. Și oricine spune altcineva că se țineau de cuvânt.

Realitatea este că Nicușor Dan și alții gen Sorin Grindeanu spun în continuare nu AUR, nu George Simion. Situația nu s-a schimbat. Eu n-am putut decât să fiu loial oamenilor care ne-au votat și să acționez în consecință. (…)

De 35 de ani există în spațiu public un spectru al trădării și lumea s-a obișnuit cu fel de fel de mișmașuri. Noi am rămas dincolo de ele și acționăm pe baza unor principii și din loialitate față de votanții noștri. Știu că și dumneavoastră în cariera dumneavoastră jurnalistică, în momentul în care simțeați că vi se pune pumnul în gură sau se încalcă principiile la care țineți, ați pus până aici și ați mers mai departe, în altă formulă. E normal să dăm un exemplu”, mărturisește George Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Nicușor Dan nu să pretindă voturi fără ca AUR să fie la guvernare. Cred că este lămurit”

„Nu am spus nimănui. Gigi Becali a spus că Grindeanu știa și a transmis lui că eu mi-am dat cuvântul lui Nicușor, dar nu există așa ceva. (…) Ne știm cu Nicușor Dan, nu avem ce discuție să purtăm pe votarea unui lucru care ar încălca principiile pe care le-am spus. Noi nu ne clintim. din apărarea voinței poporului român. Adică nu poate veni Nicușor Dan să pretindă voturi fără ca AUR să fie la guvernare. Cred că este lămurit domnul Dan. Cred că sunt lămuriți și ceilalți. Probabil, ajungând ei atât de veseli, considerau că suntem niște ageamii sau ne întoarce cineva cu cheia și vom vota. Noi nu putem fi întorși cu cheița”, a declarat George Simion.

UPDATE. Ce discuții a avut George Simion despre votarea Guvernului Veștea? „Am fost chemați la Vila Lac pentru o întâlnire cu domnul Veștea. Nu avea rost să mă duc. Președinția Senatului ar fi normal să ne revină. Coaliția n-a murit, este doar în comă indusă de Nicușor Dan”

„Nu (n.r. n-am fost la Vila Lac) Nu, Nu. Nu. N-am fost nici la dărâmarea Guvernului Bolojan. Ați văzut la vila Lac 1? Nu.. Am avut discuții, dar nu văd sensul. Am fost chemați la Villa Lac pentru o întâlnire cu domnul Veștea. Nu avea rost să mă duc. Am purtat discuții. la Parlament în sensul moțiunii de cenzură. Am purtat discuții la Parlament pentru votarea Guvernului Veștea. Am participat la nenumărate discuții, dar nu am promis în nicio clipă că unii încearcă să insinueze în spațiu public că eu aș fi promis, mi-aș fi dat cuvântul că vom vota Guvernul Veștea. Asta e o aberație. (…).

Președinția Senatului ar fi normal să ne revină, dar nu la pachet cu instalarea Guvernului Veștea. Pentru că dacă domnii care vor să scape de Ilie Bolojan, de PNL, din structurile Camerei și Senatului consfințesc decesul acestei coaliții, n-a murit, e doar în comă probabil, indusă de către Nicușor Dan. Profundă! Noi merităm președinția Senatului. Înțeleg că există temeri, că după aceea merge suspendarea mai departe și vine un președinte interimar. Înțeleg. Aveți de ales între Mircea Abrudean și un reprezentant al AUR. Fără asta nu se poate. (…)”, susține Simion.

UPDATE. George Simion, președintele AUR, despre discuțiile de a vota Guvernul Veștea: „Nicușor Dan și Eugen Tomac au mințit. Mohammad Murad a fost la Vila Lac 1 și a stat la discuții despre vot”

„Nu pot să confirm (n.r dacă l-a sunat Eugen Tomac). Din punct de vedere al atitudinii publice, a face publice niște discuții care au fost private, nu o să mă caracterizeze. Ce pot să vă spun este că atât Nicușor Dan cât și Eugen Tomac au mințit. De ce spun asta? Pentru că luni de dimineață la o zi după nominalizarea lui Adrian Veștea, un parlamentar AUR a fost la Vila Lac 1 și a stat la discuții despre vot, despre atingerea numărului de 233 de parlamentari care să-l voteze pe domnul Veștea cu parlamentarul AUR Muhammad Murad, lucru spus public.(…)

Domnul Murad m-a informat, mi-a spus ce a vorbit, mi-a spus ce documente a trimis mai departe și suntem într-o relație mult mai bună decât își imaginează unii și alții care la fiecare vot creează tabere și dezertori din AUR care nu mai se arată odată. Deci Nicușor Dan și cu Eugen Tomac au mințit. Eugen Tomac a spus că nu a discutat cu AUR și SOS, doar cu niște parlamentari independenți. (…)

Eu am încredere în toți parlamentarii AUR. Au demonstrat de mai multe ori că nu sunt trădători. Am spus-o și legat de domnul Murad în cazul dumneavoastră particular, că m-a asigurat că el s-a născut în altă parte, dar iubește și aici o să moară România și că din zona de unde vine dumnealui din Orientul Mijlociu, din Liban, cea mai mare rușine ar fi să trădeze”, declară George Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „E o atitudine destul de răspândită în cadrul unor vectori de putere din statul român, că AUR nu trebuie să vină la guvernare și AUR nu trebuie să aibă putere”

„Nu e vorba doar de asta. E o atitudine destul de răspândită în cadrul unor vectori de putere din statul român, că AUR nu trebuie să vină la guvernare și AUR nu trebuie să aibă putere. Ok, dacă așa consideră. Nu e numai Nicușor Dan. Și dacă acești oameni se descurcă și vor să guverneze cu PSD-ul ca primă forță, asta înțeleg eu din declarațiile lui Nicușor, să se descurce. Eu nu pot fi controlat. V-am enumerat, Siegfried Mureșan, domnul Muraru. Oameni din anumite instituții care cred eu că mai intervin și în alegeri. Cei care au anulat alegerile. Acum lista este mare. Nu vreau să încep și eu cu paranoia cu serviciile, pentru că sunt multe și sunt ocupate a concura între ele”, declară George Simion.

UPDATE. De ce l-a invitat AUR pe Adrian Veștea la sediu, dacă tot nu l-a votat? George Simion, președinte AUR: „Dumnealui trebuia să facă acest lucru miercuri, cu 5 zile înainte. Și nu a fost lăsat”

„Pentru că dumnealui trebuia să facă acest lucru miercuri, cu 5 zile înainte. Și nu a fost lăsat. Nu știu din ce raționamente. Probabil pentru a nu contribui la creșterea în sondaje a lui Ilie Bolojan, vedeau unii. Pentru că noi am fi nefrecventabili. Și am reiterat ideea că ar trebui să-și retragă mandatul sau să amâne votul. Și le-am spus totuși că și domnului Veștea și celui care l-a nominalizat, Nicușor Dan, că trebuie să schimbe aprecierea față de noi. Văd că Nicușor Dan nu a făcut-o în ciuda minciunilor pe care mi le spuneau unii și alții. Așa că suntem în continuare într-o situație de blocare. (…)”.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Pe Ilie Bolojan nu eu îl țin la Palatul Victoria, ci Sorin Grindeanu și PSD”

„Eu văzând felul în care s-au coalizat aceste partide și sunt încă împreună, pentru că pe Ilie Bolojan nu eu l-am pus la Palatul Victoria și nu eu îl țin, ci Sorin Grindeanu și PSD-ul. Ei au avut o înțelegere. PSD, PNL, USR și UDMR sunt împreună. În mod evident, dacă Sorin Grindeanu își începe demersul pentru a ajunge iar primul ministru a României spunând nu AUR, nu George Simion. Înseamnă că pentru el mai apropiat este PNL-ul, USR-ul, au fost la guvernare împreună. Eu n-am guvernat nici cu USR, nici cu PSD”, spune George Simion.

UPDATE. George Simion, președintele AUR: „În România, alternanța la putere este refuzată pentru că nu mai câștigă cine trebuie”

„Mandatele a 7 miniștri au expirat de 25 sau 26 de zile. (…) . E o problemă, dar am văzut cum CCR-ul și-a arogat niște atribuții pe care nu le avea prin anularea alegerilor. Totul este posibil în România, chiar și imposibilul. De asta vă spun. că noi vrem să folosim toate mijloacele normale. Am auzit că unii sunt speriați că vom organiza manifestații. Am organizat manifestații în număr mare cu participarea unei plaje largi de cetățeni. Am văzut că nu reacționează cei care au anulat alegerile, nu se mișcă din scaunele lor moi. Am văzut datorită acestei chestiuni și datorită anulării alegerilor că există o stare generală de apatie în societatea românească, lucru care este periculos. Democrația este caracterizată prin alternanța la putere. Ori asta a făcut Iliescu cu Constantinescu. Avem totuși niște exemple de bune practici din ciudații ani 90! Iată că în 2024, 2025, 2026 alternanța la putere este refuzată pentru că nu mai câștigă cine trebuie”, afirmă liderul AUR.

UPDATE. George Simion, președintele AUR: „Purtăm discuții serioase cu toate forțele politice și pentru alegerile anticipate și pentru suspendare”

„Unul dintre oamenii principali care au creat această criză politică și economică este Nicușor Dan. Eu nu pot ști ce este în mintea încâlcită a lui Nicușor Dan. Eu nu am sărit cu ideea suspendării din prima. Însă suntem pe cale și purtăm discuții serioase cu toate forțele politice și pentru alegerile anticipate și pentru suspendare. Nu știu care din ele va fi prima, însă în ultimele săptămâni a circulat o minciună sfruntată. Asta e cu adevărat o minciună. faptul că alegerile anticipate nu sunt posibile în România sau că nu avem cadru legislativ. Total incorect. Suntem acoperiți de actuala Constituție, de toate prevenirile legale.

Nu s-a mai întâmplat de 35 de ani, dar aici reiterez ideea că imposibilul devine posibil. Ludovic Orban împreună cu Klaus Iohannis au încercat anticipate. Au comis și o eroare cu acea ordonanță de urgență. Însă, noi nu rămânem fără Parlament. Dizolvarea Parlamentului nu presupune ca actualul Parlament să își închidă activitatea și o închide în momentul în care depun jurământul parlamentarii rezultați în urma noilor alegeri. Ce nu avem în acest moment este o lege specifică pentru alegerile anticipate.

Deci, dacă nu vom avea o lege anume pentru alegerile anticipate, se aplică legea pentru alegerile parlamentare normale. Însă, președintele autorității electorale permanente, Adrian Țuțuianu, m-a asigurat într-o discuție pe mine și pe membrii AUR și opinia publică, a spus asta în opinia publică, a pregătit inclusiv o inițiativă legislativă care poate trece într-o săptămână, în două săptămâni de Parlament. Deci avem toate condițiile întrunite. Suspendări ale președinților în funcție au mai fost. Sigur că două nu au trecut. Poate va trece a treia, poate va trece a patra. (…)

Era să spun că suntem o democrație tânără, dar nu aș spune că România mai este o democrație începând cu decembrie 2024 încoace. Felul în care suntem ținuți în afara calculelor guvernamentale. Arată încă o dată acest lucru felul în care sunt inventați premieri din rândul unor formațiuni care nu i-au desemnat vine întărească această idee. Felul în care Gavril Ilie Bolojan se ține de scaunul acela de la Victoria, deși a fost demis conform tuturor regulilor”, afirmă președintele AUR.

UPDATE. George Simion, președintele AUR, acuză dublul standard al PNL: „parlamentarii SOS și AUR devin lideri PNL”

„Nu doar Nicușor Dan face lucrul acesta. Mă uit la conducerea PNL. Sunt oameni care fac niște declarații îngrijorătoare acolo. Siegfried Mureșan, domnul Muraru, la adresa noastră. Și la adresa altor partide care au intrat în Parlament prin votul românilor. SOS, POT, de exemplu. Ei bine, deodată, parlamentarii ai acestor partide astăzi nu sunt buni și sunt ținuți de parte de guvernare. A doua zi sunt instalați președintele organizației municipale Brăila, domnul Dorin Petre, fost membru SOS.

Adrian Peiu, membru AUR, apoi senator SOS, președintele organizației județene PNL. Deci este un dublu standard în funcție de interesele politice. Nu cred că mai este credibil. Și toți care fac afirmații de genul acesta și aprecieri, occidental, anti-occidental, pro-european, extremist, nu mai sunt credibili în fața României”, declară liderul AUR, în OFF The Record.

UPDATE. George Simion, președintele AUR: „Nicușor Dan nu mai trebuie să discrimineze români, pe considerente de idei politice”

„Și în al doilea rând, eu cred că Nicușor Dan Trebuie să fie mai calm și mai respectuos. A spus dumnealui că este respectuos și să nu discrimineze români, votanți, partide politice. N-am văzut pe nimeni de la CNCD să sară în sus.(…). În declarațiile publice a spus că AUR nu poate forma Guvernul. Echivalează cu anularea votului românilor care ne-au susținut pe noi și care sunt din ce în ce mai mulți. Nu poți cu o categorie importantă de români să te porți așa. E o formă de discriminare, pe considerente politice, de idei politice”, susține Simion.

UPDATE. Cum vrea să declanșeze George Simion, președintele AUR, alegeri anticipate? “Așteptăm a doua nominalizare de premier”

„Noi vrem să vedem ce se întâmplă și cu a doua nominalizare a premierului. Vrem să vedem dacă cade a doua nominalizare a lui Nicușor Dan la vot în Parlament, dacă o să se respecte Constituția și, cuvântul poate, va fi dus de Nicușor Dan spre provocarea alegerilor anticipate sau nu. Așteptăm, e o perioadă. (…)

Din partea lui Nicușor Dan am văzut niște declarații publice pe 6 mai. A spus că sunt excluse anticipatele, a spus că este exclus aur și că noi suntem Da. Acum vom vedea ultimele declarații, spun că este o opțiune. declanșarea alegerilor anticipate. Dar el a spus că nu ar modifica în mare parte nimic, adică ar fi cam aceeași configurație. În primul rând, nu cred că poate ști nimeni și sondajele de opinie din România nu mai sunt credibile. Eu anul trecut pentru turul 1 eram creditat cu maxim 30% în unele sondaje de opinie, au obținut 41%. În noiembrie 2024, Călin Georgescu a obținut 21%, sondajul cel mai optimist în cazul de cazul de caz. domnii sale 8%. Deci nu cred că poate ști nici Nicușor Dan, indiferent de ce instituții are în subordine și de ce sondaje fac acestea”, susține George Simion în OFF The Record.

UPDATE. Cu ce partid mare inițiază AUR suspendarea Președintelui Dan? George Simion, președintele AUR: “O să așteptăm să vedem ce se întâmplă în viața internă a partidelor”

„Noi avem 90 de parlamentari. Din câte știu, miercuri în Parlament au mai semnat alți 10 parlamentari. Existau semnăturile în sensul suspendării lui Nicușor Dan de la 14 parlamentari SOS și Consiliul Național de Conducere al AUR l-a desemnat pe Dan Tănasă pentru a purta discuții cu celelalte formațiuni politice și a vedea dacă există o majoritate pentru a obține un vot favorabil în sensul suspendării lui Nicușor Dan. (…)

PSD-ul se pare că este foarte apropiat de Nicușor Dan, dar niciodată nu știi în viața unor partide dacă intervin schimbări la nivel înalt, schimbări de viziune, o să așteptăm opinia fiecărui președinte de partid și o să așteptăm să vedem ce se întâmplă în viața interna acestor partide. Din punctul de vedere al PNL-ului am văzut o declarație publică a lui Ilie Bolojan că nu ar vrea să ajungem acolo”, declară președintele AUR.

UPDATE. George Simion, președintele AUR: „Congresul AUR se convoacă în 30 de zile, Congresul PNL în 7. Vedem Justiția atacată, vor să o implice în jocul politic”

„Vedeți dosarul din Oradea. Sper că nu cunoaștem toate detaliile cu domnul Pașca. Nu știm ce s-a întâmplat, dacă s-a convocat sau nu Congresul PNL în mod statutar sau nu. La AUR ai nevoie de 30 de zile minim până într-un ești un Congres. Cred că și la PNL și la alte formațiuni e la fel.

S-a convocat un congres în șapte zile. Nu e treaba mea, este treaba judecătorilor. Vedem justiția atacată cum a mai fost de altfel în diferite crize politice și implicarea unor, unii și alții vor să implice justiția în jocul politic”, susține Simion.

UPDATE. George Simion, președintele AUR: „Alt motiv grav de suspendare: Nicușor Dan a arătat că disprețuiește viața internă a partidelor politice”

„Alt motiv grav: să nominalizezi un premier din partea unui partid care nu l-a nominalizat pe respectiv. Să încalci hotărârea unui partid, să calci în picioare democrația. Practic ai arătat că disprețuiești viața internă a partidelor politice. Rolul lui Nicușor Dan este de a fi mediator între partidele politice și între puterile din statul român. Nu poți să vii și să calci în picioare acest lucru și mă uiți ce se întâmplă în justiție. Avem o problemă cu democrația internă în interiorul partidelor”, afirmă președintele AUR.

UPDATE. George Simion, președintele AUR: „Au încercat unii și alții să ne amenințe ca să dăm votul”

„Am făcut o demonstrație publică în acest sens, în fața tuturor românilor. Domnul Adrian Veștea nu ne-a mai considerat extremiști, nu cred că ne va mai considera extremiști de acum înainte. Putem fi parteneri de dialog, totodată nu putem fi amenințați. Au încercat unii și alții să ne amenințe, să dăm votul”, declară Simion.

UPDATE. George Simion, președintele AUR: „Sorin Grindeanu ar putea grăbi a doua nominalizare de premier prin sesizarea CCR, dar este cel mai bun aliat al lui Nicușor Dan”

„Dacă domnul Nicușor Dan stă până în luna decembrie, noi stăm cu un guvern demis până în luna decembrie? În mod normal este atribuția președintelui Camerei Deputaților sau a președintelui Senatului să sesizeze Curtea Constituțională pentru conflict între puterile statului. Acum, în ciuda faptului că s-a înfoiat Sorin Grindeanu și a spus că noi îl ținem pe Bolojan acolo la Palatul Victoria, de parcă e datoria noastră să votăm un guvern din care nu facem parte. Președintele Senatului este Sorin….Mircea Abrudean. Am încurcat puțin.

Ar trebui să nu mai ocupe acea funcție din moment ce această coaliție, așa zis, pro-europeană nu mai există. În mod normal, Sorin Grindeanu ar putea sesiza Curtea Constituțională și să grăbească a doua nominalizare, de fapt a treia nominalizare, al doilea vot în Parlamentul României. Însă Sorin Grindeanu este cel mai bun prieten, cel mai bun aliat al lui Nicușor Dan. Nicuşor, pare că protejează. PSD-ul, motiv pentru care am văzut că a primit și eu o poreclă de PSDAN. Acum vom vedea ce să facem”, spune Simion.

UPDATE. George Simion, președinte AUR: „Dacă până duminică, Nicușor Dan nu vine cu o propunere de premier, arată că nu respectă Constituția”

„Un nou fapt grav pentru care Nicușor Dan trebuie suspendat, dacă până duminică, adică în două zile, Nicușor Dan nu vine cu o o propunere de premier și așteaptă, așa cum a zis Kelemen Hunor, undeva sfârșitul lunii iulie, arată că nu respectă acea carte pe care o aveți în mână, Constituția României și își permite să se joace cu termenele. Are 60 de zile de la prima nominalizare, când trebuie să dea țării un Guvern, că nu degeaba pe 5 mai, la inițiativa AUR am votat 90 de parlamentari și în total 281 de aleși ca Guvernul Bolojan să plece acasă. Avem de-a face cu un guvern demis. În mod normal, dacă domnul Bolojan avea onoare, pleca după data de 5 mai. Ăsta a fost cazul în la toți premierii demiși prin moțiune de cenzură. Domnul Bolojan se agață de scaun. Are șapte miniștri care nu mai pot semna niciun act, dar probabil ei inventând noi reguli constituționale, noi interpretări ale Constituției vor semna acte și se joacă de a Constituția. Domnul Nicușor Dan a venit până acum cu două nume care nu au fost rostite în timpul primei consultări de la Cotroceni. A făcut două nominalizări, doar una dintre ele a picat la votul parlamentarilor. (….) Odată ce un proces constituțional este demarat, nu poți să îl oprești”, declară George Simion.

Știre inițială: AUR a anunțat că demarează procedura de suspendare a Președintelui României, în vederea declanșării alegerilor anticipate și că nu va vota niciun Guvern propus al coaliției propusă de Nicușor Dan.

Care sunt motivele pentru care AUR vrea să-l suspende pe Nicușor Dan? Cum vrea să declanșeze AUR alegeri anticipate? Ce presiuni și negocieri au fost pentru ca George Simion să voteze Guvernul Veștea? De ce învestirea Guvernului Veștea a împărțit tabăra suveranistă? Ce a negociat George Simion cu PSD? George Simion – Călin Georgescu – Anca Alexandrescu – câți lideri are zona suveranistă? Este pregătit AUR să preia guvernarea? Cum poate fi deblocată criza politică? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu George Simion, președintele AUR.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.