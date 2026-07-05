Germania afirmă că Ucraina nu mai are nevoie de rachetele Taurus. Țara a atacat cu succes ținte rusești cu propriile drone

Germania susține că Ucraina nu mai are nevoie de rachetele Taurus, potrivit AA.

Țara nu ia în considerare livrarea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune către Ucraina. Kievul nu mai are nevoie de aceste arme în războiul împotriva Rusiei, a declarat duminică ministrul german al apărării.

Ucraina își atinge obiectivele cu propriile arme

„Nu cred că Ucraina mai are nevoie de racheta Taurus”, a declarat Boris Pistorius într-un interviu exclusiv acordat ziarului Bild. El a adăugat că Ucraina își atinge deja obiectivele folosind arme dezvoltate pe plan intern.

„Demonstrează acest lucru într-un mod impresionant prin utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune, a rachetelor de croazieră și a altor sisteme”, a spus Pistorius.

„În prezent, acestea își dovedesc eficiența și puterea de atac, provocând daune grave infrastructurii rusești”, a adăugat acesta, conform sursei.

De ce a cerut Ucraina rachetele Taurus

Ucraina a solicitat în repetate rânduri rachetele Taurus ghidate cu precizie. Acestea au o rază de acțiune de peste 500 de kilometri. De asemenea, sunt capabile să lovească ținte puternic fortificate, cum ar fi poduri și buncăre subterane de comandă.

Berlinul s-a opus în mod constant solicitărilor, temându-se că armele ar putea fi folosite pentru a lovi ținte aflate în adâncul Rusiei . De asemenea, se teme că ar putea duce la implicarea directă a Germaniei în conflict, mai arată sursa citată.