Grecia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Parlamentul de la Atena a adoptat legea

Proiectul legislativ a fost adoptat cu majoritate de voturi: partidul de guvernământ, Noua Democrație, a susținut inițiativa, în timp ce formațiunea de opoziție PASOK s-a abținut. Celelalte partide prezente la vot s-au opus, potrivit Greek Reporter.

Autoritățile de la Atena au transmis că prin această reglementare statul se alătură părinților pentru a frâna fenomenul de „doomscrolling”, care îi privează pe copii de orele de somn, le afectează puterea de concentrare și le reduce timpul alocat relațiilor din viața reală.

Cum se aplică pragul de vârstă

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a transmis că platformele de social media au la dispoziție un termen de două luni și jumătate pentru a pune la punct un mecanism de verificare a vârstei care să garanteze, totodată, protecția vieții private.

Potrivit noilor reglementări, data de 1 ianuarie va fi considerată data de referință pentru împlinirea vârstei tuturor persoanelor născute în același an calendaristic. Astfel, copiii născuți în 2012 vor îndeplini criteriul de vârstă începând cu 1 ianuarie 2027, chiar dacă împlinesc efectiv 15 ani mai târziu în cursul anului.

Ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele de socializare este tot mai dezbătută în mediul public, în state precum Slovenia, Marea Britanie, Austria și Spania, după ce Australia a devenit anul trecut prima țară din lume care a restricționat accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.