Grindeanu: Astăzi încep forările pe magistrala care va lega Gara de Nord de Aeroportul Otopeni

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat că miercuri încep forările pe magistrala M6 de metrou, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă.

„Astăzi încep forările cu acele cârtițe imense. E vorba de o lungime totală de aproape 15 kilometri pe acest traseu”, a spus, într-un video postat pe TikTok ministrul Transporturilor.

Conform acestuia, magistrala de metrou va face legătura între Piața 1 mai și Aeroportul Otopeni.

Miercuri a avut loc ceremonia de lansare a forajului operațional pe Secțiunea Sud (1 Mai-Tokyo) a Magistralei de Metrou M6.

Primul utilaj TBM operațional pe Secțiunea Sud a Magistralei 6 de metrou se află, miercuri, la start. Așa cum se obișnuiește, utilajele TBM poartă nume de sfinți, iar cel aflat azi la ceremonia de lansare se numește „Sfânta Ana”, care va excava alături de al doilea TMB, „Sfânta Ana”.

TBM-ul „Sfânta Maria” are o lungime de 97 de metri, cântărește aproximativ 600 de tone, iar capul de foraj are 6,60 metri. Viteza medie de înaintare a TBM este de 1,5 m pe oră, parcurs în care excavează circa 60 de metri cubi de pământ. Pe măsură ce excavează și îndepărtează solul excavat, TBM-ul montează inelele de tunel. Transportul inelelor de tunel se realizează prin MSV (Multi Service Vehicle), vehicul special de transport care poate transporta până la 50 de tone. Media de montaj este de 13 – 14 inele per tunel, în 24 de ore, iar personalul care operează TBM-ul lucrează 24 de ore, în trei schimburi. Cu excepția pauzelor necesare pentru mentenanță, TBM-ul funcționează continuu.

În perioada următoare punerii în funcțiune a TBM-ului „Sfânta Maria”, va deveni operațional și TBM-ul „Sfânta Ana”. Acesta va porni tot de la viitoarea stație de metrou Tokyo către 1 Mai, excavând cel de al doilea tunel de pe Secțiunea Sud.