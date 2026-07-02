Gumuțeasca, o limbă veche de un secol, este încă vorbită într-un sat din România. Când este folosită de localnici

În satul Mărgău, aflat în Munții Apuseni, localnicii încă vorbesc o limbă veche de un secol, relatează Gândul.

Potrivit unei localnice, limba gumuțească se vorbește doar „la nevoie”.

De exemplu, „abrion” înseamnă lapte, la femeie îi zice „hazaică” și „doponește-te” este sinonim cu „du-te de aici”.

Ce cuvinte sunt folosite de localnici

Tălăuzești? = Vorbești gumuțeasca?/ înțelegi?

Tălăuz = sticlă

Munuc, s-asface deapsă! (Munuc! e un fel de „Băi!”) = Băi, e om bun!

Munuc, s-asface spurav! = „Fii atent că e om rău!”

Munuc, s-asface deapsă! = „E un om bun!”

Munuc, atină gădineală! = „Să ceri mâncare!”

Ţuică = găină

Hoţ de lucruri = găinar

A mânca = Gădină

Gură = Gădinătoare

Preot = codău

Bani = piţule, goloji

Om, bărbat = milău

Femeie = milăiţă

Ţigară = sfârlă

Băutură = hurtez

Prezenţa unei persoane = asface

A dosi = diamante

Porc = gomon

Cal = ţolan

Căruţă = toigă

Poliţist = tistulaș

Margău, o comună din județul Cluj, este cunoscută pentru „limba gumuțească”, jargon geamgiilor din sat care, la un moment dat, formau o breaslă care vindea și instala geamuri în toată România.

Nu are nicio legătură cu limba română

Vocabularul acestei limbi nu are nicio legătură cu limba română. Astfel, geamgii mărgăuani nu erau înțeleși de alte persoane.

Un obicei în zonă este „măsurișul oilor”. Acesta este un festival în Valea Firii, satul Răchițel, la care participă toată comuna și chiar din cele învecinate, potrivit sursei citate.

Obiectivele turistice și ariile protejate din zonă

În Mărgău există două lăcașuri de cult: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și Biserica Baptistă „BETEL”. Obiectivele turistice și ariile protejate din zonă sunt Peștera Mare de pe Valea Firei (2 ha), Peștera din Piatra Ponorului (2 ha) și Peștera Vârfurașu (monumente naturale speologice), Pietrele Albe (zonă peisagistică protejată), Cheile Văii Stanciului și Cascada Răchițele (zone peisagistice protejate), Munții Apuseni – Vlădeasa, arie de protecție specială avifaunistică.

În această comună s-au născut personalități precum Emil Boc (1966), actualul primar al Clujului (născut în Răchițele), dar și Teodor Șușman (1894-1951), luptător anticomunist, Iosif Capotă (1912-1958), luptător anticomunist și Dumitru Mustață (1929-1977), scrimer, mai arată sursa.