„Identitatea SUA este atacată din nou. Nu vom fi niciodată o țară comunistă”. Declarația lui Trump de Ziua Independenței SUA

În discursul său de la Muntele Rushmore, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență, președintele american Donald Trump a transmis că „avem cea mai dreaptă și durabilă Constituție de pe pământ. Suntem cea mai puternică și mai puternică țară de pe pământ și, prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite sunt națiunile cu cel mai mare succes. SUA au cele mai remarcabile realizări și cu cea mai celebrată celebritate din istoria omenirii. Și este o onoare să fiu președintele vostru”, relatează ANSA.

Declarația de Independență a „declanșat un cutremur”

Acesta a afirmat că „cuvintele Declarației noastre au declanșat un cutremur: au început o revoluție care nu s-a terminat niciodată și care continuă până în ziua de azi”. În această seară, „ne aflăm pe acest munte frumos. Este minunat să ne exprimăm recunoștința față de cei care au făcut acest lucru posibil. Începând cu cei patru bărbați care au contribuit mai mult decât oricare altul la atingerea acestei etape importante”.

„Aducem un omagiu tatălui țării noastre, George Washington; autorului Declarației de Independență, Thomas Jefferson; marelui emancipator și salvator al Uniunii noastre, Abraham Lincoln; și omului care a transformat America într-o superputere mondială, Theodore Roosevelt”, a transmis președintele.

„Au fost oameni de acțiune, oameni ambițioși, oameni curajoși, oameni ai destinului și oameni cu o mare inteligență”, a continuat Trump. El a enumerat numele celor patru președinți ale căror fețe sunt sculptate pe Muntele Rushmore.

SUA, „sub un atac din partea radicalilor și extremiștilor”

Identitatea americană „este sub un atac reînnoit din partea radicalilor și extremiștilor de acasă”. Prin urmare, „putem pierde alegerile de la jumătatea mandatului doar dacă ne comportăm prostește”, a afirmat acesta.

Trump a menționat riscul comunismului. „Partidul Comunist este format din imigranți ilegali, criminali și oricine nu trebuie să muncească. Comunismul este un eșec. A fost întotdeauna și încă este. Este un eșec total. Uitați-vă la oamenii care îl promovează. În ajunul acestei aniversări de 250 de ani a libertății americane, declarăm și jurăm că America nu va fi niciodată o țară comunistă”, a adăugat el.

Donald Trump a proclamat „4 iulie 2026, ca fiind cea de-a 250-a aniversare a adoptării Declarației de Independență”. El a transmis tuturor americanilor „să sărbătorească cu mândrie această zi, cu toate ceremoniile adecvate. Onorați moștenirea glorioasă, istoria și realizările iubitei noastre Republici”, potrivit sursei citate.

Proclamația semnată de Trump

În proclamație, semnată înainte de plecarea spre Mount Rushmore, Dakota de Sud, Trump a amintit că „acum 250 de ani, Părinții Fondatori ai marii noastre Republici s-au adunat la Philadelphia. Ei au împlinit un destin rânduit de Dumnezeu: libertatea și independența Statelor Unite ale Americii.

Declarația de Independență include „un set de adevăruri sacre care transcend timpul și spațiul. Ele creează cea mai mare forță pentru virtute, pace, prosperitate și măreție pe fața Pământului”, mai arată sursa citată.

Timp de opt ani lungi și sângeroși, patrioții americani conduși de generalul George Washington au luat armele „pentru a apăra acest crez. Ei au îndurat suferințe brutale și sacrificii imense, astfel încât flacăra libertății să ardă puternic”, se arată în document.

„Cea mai puternică și mai bogată Republică”

Din acea victorie s-a născut „cea mai puternică și mai bogată Republică din istoria omenirii”. Când Războiul Civil a amenințat să sfâșie națiunea, „americanii au luptat și și-au vărsat sângele pentru a păstra Uniunea. Ei au rupt lanțurile sclaviei pentru milioane de oameni, reunind țara”: în urma acelei lupte, continuă textul, „strămoșii noștri au făurit o țară nouă în focurile industriei”.

În cele mai întunecate ore ale secolului trecut, Statele Unite ale Americii au fost „cele care au ieșit victorioase din două războaie mondiale. Au învins forțele răului la fiecare pas. Au eliberat milioane de oameni din întreaga lume de cele mai crude tiranii cu care s-a confruntat vreodată omenirea”, mai precizează sursa citată.