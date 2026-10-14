Ilie Bolojan, discuții cu ambasadorii UE la București. Măsurile bugetare, politicile de securitate și amenințările hibride, pe agenda întâlnirii

Ilie Bolojan a mulțumit corpului diplomatic pentru sprijinul constant acordat României și a salutat activitatea Președinției irlandeze a Consiliului UE.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București, cărora le-a mulțumit pentru colaborarea și sprijinul constant acordat Guvernului României. În cadrul întâlnirii, premierul a felicitat Președinția irlandeză a Consiliului UE pentru mandatul exercitat până în prezent și i-a urat succes în continuare, în contextul provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

Consolidarea fiscală

Premierul a trecut în revistă pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, subliniind necesitatea ca eforutirle de consldiare să fie menținute.

„Premierul Bolojan a prezentat succint măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare și corectarea deficiențelor structurale. În plus, a subliniat importanța continuării acestor măsuri, în contextul internațional complicat, precum și necesitatea asigurării securității energetice și a menținerii unor prețuri accesibile pentru populație”, se mai arată în comunicat.

Cooperare cu Bulgaria și Turcia

O componentă centrală a discuțiilor a fost climatul de securitate din regiunea Mării Negre și amenințările hibride.

„Un alt subiect abordat a fost situația de securitate de la Marea Neagră, aflată în continuă degradare. Premierul a evidențiat deschiderea României pentru o cooperare strânsă cu Bulgaria și Turcia în vederea asigurării securității navigației în regiune, inclusiv în contextul ultimelor atacuri asupra navelor comerciale în zonele economice exclusive ale Bulgariei și României. De asemenea, au fost abordate aspecte privind acțiunile hibride și campaniile de dezinformare”, a mai transmis Executivul.

Amenințările din Marea Neagră

Pe 5 octombrie, nava comercială Royad Mammadov s-a scufundat în apropierea coastelor României, în urma unui incendiu atribuit de autoritățile ucrainene unui atac cu drone rusești. Doi membri ai echipajului au murit, iar alți 11 au fost salvați.

Ulterior, pe 6 și 13 octombrie, alte patru nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei. Două dintre acestea s-au scufundat.