Incendiile din Siberia. Peste 200.000 ha de pădure ard în prezent. Emisiile de CO2 echivalează cu poluarea a 36 milioane de maşini într-un an

Peste 200.000 de hectare de pădure sunt afectate de incendii active în Siberia, a anunţat sămbătă Serviciul rus de protecţie a pădurilor şi serviciile forestiere regionale, dar organizaţii ecologice susţin că în total au fost afectate milioane de hectare.

"Conform silvicultorilor regionali, pe 9 august au fost stinse 41 de incendii de vegetaţie pe o suprafaţă de 23.676 de hectare. În cursul zilei de sâmbătă, 219 incendii active se înregistrează în Rusia, pe 228.840 hectare, cu eforturi active de combatere a incendiilor", a anunţat Biroul de presă al Serviciului de Protecţie a Pădurilor, citat de agenţia Tass. În urmă cu o săptămână, suprafaţa incendiilor active era de 753.000 de hectare.

Majoritatea incendiilor se înregistrează în regiunile Krasnoiarsk (92.215 hectare) şi Irkuţk (128.482 hectare). Incendiile afectează, de asemenea, rezervaţiile naturale din regiunile Irkuţk (2.664 hectare) şi Khabarovsk (1.397 hectare). Potrivit Deutsche Welle, emisiile de CO2 ajung să depăşească pe cele ale peste 36 milioane de maşini într-un an.

Forest fires in Siberia are emitting more than 166 Mt CO2 — nearly as much as 36 million cars emit a year. pic.twitter.com/FFeSVkQlJv — DW News (@dwnews) August 7, 2019

Un număr de 4.015 persoane şi 554 de unităţi de salvare sunt implicate în stingerea incendiilor. De asemenea, 59 de aeronave asistă la eforturile de stingere a incendiilor. S-a declarat stare de urgenţă în urma incendiilor în Irkutsk, Yakutia şi regiunea Krasnoyarsk, precum şi în două districte din regiunea Buryatia.

Greenpeace: Suprafaţa totală afectată de incendii este de 4,5 milioane de hectare

Filiala rusă a organizaţiei ecologice Greenpeace susţine că suprafaţa totală afectată de incendii în Siberia este de 4,5 milioane de hectare, relatează Euronews. Anton Beneslavsky, un expert al organizaţiei Greenpeace, crede că există şanse mici ca incendiile să fie aduse sub control de autorităţile ruse. "Aceste incendii vor fi active până când va ploua", a spus Beneslavsky, denunţând reacţia lentă a autorităţilor.

Serviciul forestier rus susţine că suprafaţa totală care a fost afectată de incendii este de 2,3 milioane de hectare.

Despite the statements by Russian authorities, the intensity of forest fires in Siberia is not decreasing but growing by the minute. This is not a local issue; this is a global climate disaster. #ClimateCrisis #SaveSiberianForests pic.twitter.com/1QMbJayvHi — Greenpeace (@Greenpeace) August 6, 2019

Peste un milion de oameni au semnat o petiţie pentru decretarea stării de urgenţă în întreaga Siberie, în condiţiile în care aerul este irespirabil în numeroase localităţi. Fumul este foarte dens în Nizhnevartovsk, Krasnoiarsk şi Irkuţk.

Breaking: New drone footage shows the devastation caused by unprecedented wildfires in Siberia this summer.



Scientists are now warning that these huge fires in the Arctic circle could become the new normal due to global heating. pic.twitter.com/uuoCctuivz — Unearthed (@UE) August 7, 2019

Incendiile din Siberia sunt vizibile din spaţiu

Incendiile de vegetaţie din Siberia şi fumul degajat sunt vizibile din spaţiu, conform imaginilor obţinute prin sateliţi difuzate de NASA. Imagini difuzate de NASA arată zeci de incendii active şi coloane de fum, informează postul Euronews.

Preşedintele Vladimir Putin a mobilizat armata pentru operaţiunile de stingere a incendiilor de vegetaţie din Siberia.

Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) a transmis, conform celor mai recente studii, că incendiile din Siberia au emis în atmosferă un volum imens de dioxid de carbon. "Începând din iunie, am observat un nivel fără precedent al incendiilor de vegetaţie în regiunea arctică. Doar în iunie, incendiile au emis 50 de megatone de dioxid de carbon în atmosferă, echivalentul emisiilor anuale ale Suediei", declara recent Clare Nullis, un purtător de cuvânt al Organizaţiei Meteorologice Mondiale.

Autorităţile ruse susţin că o parte din incendiile de vegetaţie din Siberia au fost declanşate intenţionat de persoane care încercau să mascheze tăierile ilegale de copaci.

