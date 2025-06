Incendiu uriaș în zona industrială a orașului Engels din Rusia. Guvernatorul acuză un atac cu drone

Guvernatorul Roman Busargin a declarat că o unitate industrială a fost atacată de drone în orașul Engels, provocând un incendiu, potrivit Sky News.

Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare arată un incendiu uriaș și un nor imens de fum negru.

Our favorite oil depot in Engels. Is it burning? Oh yes, it is!

Back in January, drones already paid a visit here — and the fire raged for days.

This depot stored fuel for Russia’s strategic aviation. Well, used to.

The governor of Saratov region confirmed the fire — but, of… pic.twitter.com/upBOfEOenu

— NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2025