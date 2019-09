Insula de 50.000 de locuitori din Bahamas care este 70% sub apă

Sunt multe misiuni de salvare în desfăşurare pe insula Grand Bahama, anunţă vicepremierul Kevin Peter Turnquest.

Porturile şi aeroporturile din Grand Bahama şi din apropierea insulelor Abaco sunt inundate şi distruse, complicând încercările de salvare.

Agenţia Naţională pentru Situaţii de Urgenţă le cere proprietarilor de jet-sky-uri şi ambarcaţiuni să se adune la mallul din Grand Bahama pentru a participa la operaţiunile de salvare.

This aerial footage of the Bahamas shows the destruction from Hurricane Dorian on Great Abaco Island https://t.co/U4sOpjIcaa pic.twitter.com/egU2yw13BZ