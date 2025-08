Jeannie Seely, autoarea hitului „Don’t Touch Me”, a murit la 85 de ani

Jeannie Seely, una dintre cele mai distinctive și curajoase voci ale muzicii country din anii ’60 și ’70, s-a stins din viață la 85 de ani.

Informația a fost confirmată de publicistul său, Don Murry Grubbs, care a precizat că artista a murit vineri din cauza unei infecții intestinale.

Născută în 1940 în Titusville, Pennsylvania, Seely și-a început cariera muzicală încă din copilărie, cântând la radio și televiziuni locale.

A lucrat în industria muzicală la Los Angeles înainte de a se stabili în Nashville, unde a semnat cu Monument Records și a devenit rapid un nume cunoscut.

Cel mai mare succes al său, balada „Don’t Touch Me”, scrisă de Hank Cochran, i-a adus în 1966 un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare country feminină.

Artista a avut mai multe piese în topurile Billboard, printre care „I’ll Love You More (Than You Need)” și „Can I Sleep In Your Arms?”.

Considerată o figură nonconformistă într-o industrie dominată de reguli rigide, Seely a fost prima femeie care a purtat o fustă mini pe scena Grand Ole Opry, unde a urcat de aproape 5.400 de ori. Era membră a celebrului program din 1967.