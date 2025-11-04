Jonathan Bailey, actorul care a jucat în Wicked și Bridgerton, desemnat cel mai sexy bărbat în viață

Jonathan Bailey a avut mare succes în rolul lui Prince Fiyero în debutul său pe marele ecran din 2024 în filmul „Wicked”. De asemenea, a primit aprecieri pentru rolul lui Lord Anthony Bridgerton din serialul „Bridgerton” de pe Netflix și a obținut o nominalizare la premiile Emmy în 2024 pentru rolul său din serialul Fellow Travelers. Recent, a jucat în Jurassic World Rebirth, care a apărut în iulie.

Starul din Wicked a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025, de revista People, potrivit AP. Alegerea revistei a fost anunțată la emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

„Este o onoare imensă. Evident, sunt incredibil de flatat”, a declarat Bailey, în vârstă de 37 de ani.

Bailey, care a vorbit deschis despre faptul că este un actor gay, a fondat The Shameless Fund, care ajută organizațiile LGBTQ+.

Primul Cel Mai Sexy Bărbat în Viață a fost Mel Gibson în 1985. Alți cîștigători ai premiului au fost Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan și Patrick Dempsey.