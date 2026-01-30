Ce i se întâmplă corpului tău când mănânci produse „bogate în proteine” din supermarket

Fiecare persoană are propriile obiective când își alcătuiește dieta, unii vor să se simtă mai sănătoși, alții vor să slăbească sau să crească masa musculară. Oricare ar fi scopul, primul pas este să știi clar ce produse vrei să pui în coșul de cumpărături, scrie 20minutos.

Proteinele sunt esențiale în alimentație pentru că ajută la repararea celulelor și la formarea țesuturilor, inclusiv a mușchilor. Lipsa lor poate duce la probleme de sănătate, cum ar fi pierderea masei musculare, un sistem imunitar slăbit sau riscul crescut de anemie și osteoporoză.

De obicei, când ne gândim la proteine, ne vin în minte alimente animale precum carne, pește, ouă sau lactate, dar și alimentele vegetale precum leguminoasele conțin proteine. Cel mai indicat este să îți construiești dieta în funcție de nevoile tale reale de proteine, care nu sunt aceleași pentru toată lumea.

Efectele produselor bogate în proteine din supermarket

Specialiștii spun că, deși este important să consumi proteine în cantitatea necesară, este mai benefic ca acestea să provină din surse de calitate, mai ales dacă nu ai nevoie de un aport suplimentar.

Produsele ultra-procesate cu „extra proteine” pot conține, pe lângă proteine, și zahăr adăugat sau grăsimi de calitate slabă, ceea ce reduce beneficiile pentru sănătate.

Dacă aceste produse sunt de calitate și nu înlocuiesc consumul unor alimente care oferă și alți nutrienți esențiali, nu ar trebui să aibă efecte negative pentru persoanele sănătoase și, în unele situații (de exemplu pentru cei care își doresc creșterea masei musculare), pot aduce beneficii.

Totuși, consumul excesiv de proteine poate avea efecte nefavorabile.

Printre acestea se numără:

• reducerea aportului de alți nutrienți precum fibrele, vitaminele și mineralele, deoarece se consumă mai puține fructe și legume;

• un efort mai mare pentru ficat și rinichi pentru eliminarea reziduurilor și a excesului de uree produs de proteine;

• posibile simptome precum dureri de cap, amețeli, transpirație sau respirație urât mirositoare.

Profesioniștii în nutriție recomandă să alegi alimente bogate în proteine în funcție de nevoile tale reale și să acorzi atenție ingredientelor din produsele ultraprocesate, pentru că un plus de proteine nu înseamnă automat și o alimentație sănătoasă.