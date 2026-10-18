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Mai multe aeroporturi din estul Poloniei au fost închise, în urma celor 76 de atacuri cu rachete rusești asupra Ucrainei din ultima săptămână

Forțele Armate Poloneze au anunțat duminică faptul că au luat măsuri preventive legate de atacurile cu rachete rusești asupra Ucrainei. Mai multe aeroporturi din estul țări au fost închise, pentru a asigura libertatea de acțiune a aviației militare.
Mai multe aeroporturi din estul Poloniei au fost închise, în urma celor 76 de atacuri cu rachete rusești asupra Ucrainei din ultima săptămână
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 12:44, Știri externe
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Forțele Aeriene Poloneze au desfășurat duminică operațiuni preventive legate de atacurile cu rachete rusești asupra Ucrainei, au anunțat Forțele Armate Poloneze pe X.

„Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea și protejarea spațiului aerian polonez, în special în regiunile adiacente zonelor expuse riscului”, se arată într-un comunicat al armatei, potrivit Reuters.

Aeroporturile din orașul estic Lublin și Rzeszow, în sud-est, au suspendat operațiunile de zbor pentru a asigura libertatea de acțiune a aviației militare, a anunțat Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană într-o postare separată pe X.

Rusia a atacat în mod deliberat infrastructura energetică și sectorul de petrol și gaze al Ucrainei de 76 de ori în săptămâna de când președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

Zeci de mii de familii rămân fără curent electric. Lucrătorii din domeniul energiei și echipele de reparații lucrează practic non-stop pentru a restabili alimentarea cu energie electrică. Peste noapte, rușii au lovit și clădiri rezidențiale din regiunile noastre. Până în prezent, 12 persoane au fost raportate ca fiind rănite, inclusiv doi copii. Două persoane au fost ucise. Condoleanțe familiilor și celor dragi. În această dimineață, a avut loc o grevă la o întreprindere agricolă din Volînia”, a scris Zelenski.

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