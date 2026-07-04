Marea Britanie „trebuie să se realăture UE, este lucrul patriotic de făcut”. Avertismentul lui Neil Kinnock

Fostul lider laburist Neil Kinnock a declarat că Marea Britanie trebuie să se realăture UE, relatează The Independent.

Kinnock a inisitat că acesta este „singurul lucru patriotic de făcut” pentru Marea Britanie.

Acesta a susținut că oricine iubește cu adevărat Marea Britanie ar trebui să susțină reintrarea în blocul comunitar, și ar trebui să o facă cel puțin pentru „copii”, potrivit sursei.

Mesajul dur adresat noului prim-ministru

Într-un mesaj dur adresat noului prim-ministru, Kinnock l-a îndemnat, de asemenea, pe Andy Burnham să nu se lase la fel de constrâns ca Keir Starmer de așa-numitele „linii roșii” ale Partidului Laburist privind Europa. Acestea exclud reintegrarea în uniunea vamală și piața unică sau permiterea liberei circulații a forței de muncă.

„Singurul lucru patriotic de făcut este să ne readucem în Uniunea Europeană. Este la fel de brut și de simplu”, a transmis fostul lider laburist.

„Veți dori să ne aduceți înapoi în UE”

„Dacă vă iubiți țara și oamenii care trăiesc sub steag – și nu doar salută steagul – atunci veți dori să ne aduceți înapoi în Uniunea Europeană. Toate celelalte opțiuni nu sunt patriotice. Nu servesc interesul național”, a afirmat acesta.

În cadrul campaniei sale „Europa: Calea Înapoi”, Kinnock solicită Regatului Unit să își reconstruiască relația cu Europa. El a pus la îndoială dacă votul Brexit a reflectat cu acuratețe opiniile Marii Britanii de astăzi, mai arată sursa.

„Un referendum unic, cu o întrebare de tip da/nu, ar putea reprezenta în mod legitim punctul de vedere al unei generații sau al unei anumite populații într-o anumită zi. Opinia s-ar fi putut schimba două săptămâni mai târziu – cu siguranță 10 ani mai târziu”, a transmis Kinnock.

Kinnock, „profund întristat” de efectele ieșirii din UE

El a declarat că nu a fost surprins de efectele ieșirii din UE. „Am fost profund întristat. Într-adevăr, voi fi sincer. Sunt înfuriat de acest lucru. Pentru că a fost un dezastru care putea fi evitat”, a spus el, potrivit sursei citate.

Fostul lider laburist a comparat Brexitul cu „contractarea unei boli cumplite și de lungă durată, care debilizează și nu ucide”. „Am fost debilitați de faptul că ne aflăm în afara Uniunii Europene”.

El a spus că daunele economice în sine sunt „greu de crezut, într-adevăr” ca amploare. Kinnock a indicat o analiză care estimează că acestea au costat economia britanică cel puțin șase procente din pierderile de creștere. Pierderea de zeci de miliarde de lire sterline este „necesară pentru servicii vitale”.

Pierderi „de aproximativ 3.200 de lire sterline pe an de persoană”

„Toate acestea se ridică la o pierdere de aproximativ 3.200 de lire sterline pe an de persoană în Marea Britanie”, a spus el.

„Pagubele nu se vor opri până când nu vom avea o relație complet diferită, ceea ce cred că ar trebui să implice o nouă cerere de aderare la Uniunea Europeană”, a mai declarat acesta.

Fostul lider laburist a prezis, de asemenea, că un viitor referendum ar putea vedea Marea Britanie votând pentru reintrarea în UE. Referendumul ar avea marjă uriașă de doi la unu. El l-a acuzat pe Nigel Farage, unul dintre principalii susținători ai Brexitului, că a păstrat tăcerea cu privire la presupusele „beneficii” ale Brexitului, mai arată sursa.