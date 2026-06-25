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Măsuri împotriva caniculei în București. Primăria montează dușuri stradale și peste o sută de cișmele

Primăria Municipiului București a demarat o campanie de prevenție a efectelor generate de vremea caniculară prin montarea de cișmele și dușuri stradale cu perdele de vapori de apă, în zonele cele mai circulate.
Măsuri împotriva caniculei în București. Primăria montează dușuri stradale și peste o sută de cișmele
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 18:54, Social
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În contextul temperaturilor ridicate Primăria a început lucrările de montare a unor dușuri stradale și tuneluri de răcorire în cele mai aglomerate zone ale Capitalei.

Primele două instalații sunt deja funcționale în Piața Unirii, la intersecția cu Bulevardul Unirii și pe Strada Halelor. Un nou tunel de răcorire a fost instalat în Piața Universității, la Teatrul Național. 

Pe lângă acestea, vor mai fi date în funcțiune alte cinci puncte similare urmează să fie amenajate în zone precum stația de metrou Titan, Calea Giulești, Șoseaua Alexandriei, Piața Rahova, Calea Victoriei și Șoseaua Mihai Bravu în zona Obor. 

De asemenea, au fost puse în funcțiune 113 cișmele publice. 

113 cișmele și 8 dușuri stradale! Colegii de la Apa Nova Bucureşti au început montarea lor pe cele mai aglomerate trotuare din Capitală. Hidratarea e și ea extrem de importantă, în special pe timp de vară! Tocmai de aceea, încă de la 1 mai am pus în funcțiune cele 113 cișmele, amplasate pe străzile pe care le avem în administrare”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de PMB. 

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