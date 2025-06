Medicament „esențial” împotriva cancerului de sân. Testele de sânge încep să transforme tratamentul

S-a constatat că un nou medicament oprește creșterea anumitor tumori ale cancerului de sân, oferind speranță pacienților și întârziind necesitatea chimioterapiei.

Co-cercetătorul principal, profesorul Nick Turner, lider de grup în oncologie moleculară la The Institute of Cancer Research din Londra, a declarat că medicamentul reprezintă „un moment crucial în îngrijirea cancerului de sân”.

Studiu: camizestrantul reduce progresia cancerului de sân

Studiul Serena-6 a arătat că camizestrantul împiedică în mod eficient celulele canceroase să folosească hormonii pentru a-și alimenta creșterea.

Potrivit oamenilor de știință, acesta este primul studiu global care demonstrează că detectarea precoce a rezistenței la cancer prin teste de sânge poate aduce beneficii semnificative pacienților.

Studiul s-a axat pe pacienții cu cancer mamar cu hormoni pozitivi și HER2-negativ, care reprezintă aproximativ 70% din totalul cazurilor. Rezultatele au indicat că pacienții tratați cu camizestrant au înregistrat o reducere cu 56% a progresiei cancerului în comparație cu cei care au primit terapii standard, potrivit Independent.

Un simplu test de sânge arată efectul tratamentelor

Medicii au utilizat un simplu test de sânge pentru a identifica modificările din ADN-ul cancerului, care semnalează potențialul eșec al tratamentelor actuale. La detectarea acestor semne, unor pacienți li s-a administrat camizestrant, în timp ce alții au continuat tratamentul standard.

La cei care au primit camizestrant, cancerul a rămas la fel și nu s-a agravat mult mai mult timp, în medie 16 luni, comparativ cu aproximativ nouă luni pentru ceilalți.

Medicamentul a fost sigur pentru majoritatea pacienților, însă 1% dintre aceștia au încetat să îl mai ia din cauza efectelor secundare.

Peste 3.000 de pacienți din 23 de țări au luat parte la studiu, care a fost finanțat de AstraZeneca și condus de cercetători de la The Institute of Cancer Research din Londra.

Profesorul Kristian Helin, director executiv al The Institute of Cancer Research, a declarat „Rezultatele studiului Serena-6 reprezintă mai mult decât o etapă clinică, ele reprezintă o schimbare transformațională în modul în care abordăm medicina de precizie”.

Dr. Catherine Elliott, director de cercetare la Cancer Research UK, a declarat: „Acest studiu este un exemplu clar al modului în care testele de sânge încep să transforme tratamentul cancerului”.

„Verificând urmele minuscule de ADN tumoral în sânge, cercetătorii au fost capabili să detecteze semne timpurii de rezistență la tratament și să schimbe terapiile înainte ca cancerul să aibă șansa de a se dezvolta”.

„Această abordare ar putea deveni o parte importantă a modului în care personalizăm îngrijirea persoanelor cu cancer de sân avansat”.

Aproximativ 55.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de sân în Marea Britanie în fiecare an și 11.500 vor muri din cauza acestei boli, a declarat The Institute of Cancer Research.