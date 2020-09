Melbourne prelungeşte restricţiile, iar protestele continuă şi la Sydney sau Adelaide

Statul Victoria a decis să prelungească restricţiile cu încă două săptămâni, urmând ca relaxarea măsurilor să se facă în etape, din octombrie. Decizia a provocat nemulţumiri în rândul oamenilor, iar protestele au degenerat la Melbourne, acolo unde 15 persoane au fost arestate sâmbătă. Nici la Sydney nu a fost linişte, iar sute de oameni au ieşit pe străzi, în semn de solidaritate.

Adriana Bora este stabilită în Australia şi crede că frustrarea oamenilor din Melbourne este amplificată şi de faptul că la Sydney sau Adelaide viaţa a revenit aproape de normal. Ca peste tot, există şi oameni care nu cred în COVID-19. Victoria a fost epicentrul celui de-al doilea val de îmbolnăviri din ţară, reprezentând 90% din cele peste 750 de decese din Australia.

#BREAKING: I was violently ARRESTED today while covering the lockdown protest in Melbourne for @RebelNewsOnline.



It seems like JOURNALISTS aren't even safe anymore in Victoria.



Full story coming exclusively to https://t.co/oJpSxefEvU



RT with the world what's happening here. pic.twitter.com/0Y1mnU0OPq