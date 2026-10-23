Ministerul Justiției clarifică problemele de accesare de pe Portalul instanțelor. ECRIS V nu este încă operațional la nivelul instanțelor judecătorești

Distincție între Portalul instanțelor și ECRIS

Ministerul Justiției a precizat vineri că portalul instanțelor de judecată și sistemul ECRIS sunt sisteme distincte, cu funcționalități diferite.

Portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro) este interfața publică prin care cetățenii, avocații, jurnaliștii și ceilalți utilizatori pot consulta informații de interes public referitoare la dosare, termene de judecată, soluții și liste de ședință.

Aceste informații sunt preluate automat din sistemul ECRIS și stocate într-o bază de date dedicată portalului, de unde sunt puse la dispoziția publicului. Astfel, instituția menționează că portalul nu interoghează direct sistemul intern ECRIS la fiecare căutare efectuată de un utilizator.

De asemenea, Ministerul Justiției transmite că ECRIS V nu este încă operaționalizat la nivelul instanțelor judecătorești.

Utilizarea sa în paralel cu ECRIS IV urmărește familiarizarea utilizatorilor cu noul sistem, precum și identificarea eventualelor erori sau deficiențe care necesită remediere înainte de punerea sa în funcțiune efectivă.

Totodată, Portalul instanțelor de judecată nu preia date din ECRIS V. Așadar, instituția dezminte afirmația potrivit căreia dificultățile de accesare a portalului ar fi provocate de blocarea sau funcționarea defectuoasă a ECRIS V.

Traficul ridicat poate duce la întârzieri și dificultăți de accesare

În ceea ce privește accesarea portalului, volumul ridicat de trafic și măsurile necesare pentru protejarea infrastructurii informatice pot determina, punctual, întârzieri sau dificultăți temporare.

Ministerul Justiției, prin Direcția Tehnologia Informației, monitorizează traficul și analizează solicitările adresate portalului. În acest mod, se diferențiază accesările legitime de cele generate automat și se ajustează mecanismele de protecție și filtrare.

Aceste măsuri urmăresc protejarea infrastructurii informatice și asigurarea unui acces echitabil la informațiile publice. În perioadele cu trafic intens, pot apărea punctual timpi mai mari de așteptare, inclusiv pentru utilizatorii care accesează portalul în mod legitim.

Mai mult, portalul este supus periodic unor operațiuni de indexare a datelor. Pe durata acestor operațiuni, funcția de căutare generală, bazată pe cuvinte-cheie, poate să nu returneze rezultate.

În astfel de situații, utilizatorii pot apela la motorul alternativ de căutare a dosarelor.