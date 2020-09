Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut o şedinţă cu echipa care conduce intervenţiile în judeţele afectate de ploi şi inundaţii.

Vela spune că din fericire, în Lugoj a început să scadă nivelul Timişului, râu care a provocat viitura în judeţ.

” Am avut un breafing cu cei care conduc tot ceea ce ţine de gestionarea, de decizia intervenţiei în aceste momente importante. Am avut o întâlnire şi cu forţele MAI şi cu băieţii care au venit din Mehedinţi, Olt, Dolj şi Teeorman. Aici în Lugoj a început să scadă nivelul Timişului şi cota de atenţie se îndreaptă spre o zona mai sigură”, a spus Vela.

Ministrul de Interne spune că în amonte, codul roşu a fost menţinut pînă la ora 17.

”Suntem foarte vigilienţi pentru că în amonte încă este averizare de cod roşu de ploi până la ora 17:00. Principalul nostru scop este salvarea vieţilor”, a precizat ministrul de Interne.

”Ieri în Caraş-Severin am salvat 20 de persoane, dintre care 12 copii. Nu avem victime. Am amenajat locuri de cazare. Am stat cu multă atenţie urmărind cota rarului Bistra, nu am executat evacuarea pentru că a început să se normalizeze debitul acestui rău”, a spus Marcel Vela la Lugoj.