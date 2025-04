Nicușor Dan, întrebat dacă s-ar putea retrage în favoarea lui Crin Antonescu: Nu, până la capăt

Nicușor Dan a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că exclude o retragere din cursa electorală cu 10 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

„În primul rând eu am crezut că făcând o astfel de afirmație responsabilă, ea va fi îmbrățișată de competitorii pro-occidentali. Am văzut că, față de această declarație pe care eu am considerat-o responsabilă, ei și-au folosit toate sursele de comunicare ca să convingă oamenii că e un semn de slăbiciune și că eu n-aș mai vrea să candidez și fel de fel de alte prostii. Deci a fost total unfair din partea lor”, a declarat Nicușor Dan.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale a mai susținut că se duce o luptă strânsă pentru intrarea în turul doi.

„Din informațiile pe care le am, este o luptă foarte strânsă. Dacă alegerile ar fi azi, categoric George Simion ar intra în turul 2 și este o luptă foarte strânsă între mine, Crin Antonescu și Victor Ponta pentru al doilea loc”, a precizat Nicușor Dan.

Primul tur al alegerilor prezidențiale va fi pe 4 mai.