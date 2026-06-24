Nicușor Dan pierde la CCR pe tema urșilor și regimului ariilor naturale protejate. Unde a greșit Președintele României

CCR: Recoltarea în 2026 și 2027 a 859 exemplare de urs brun este constituțională. Parlamentul este suveran

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative este constituțională în raport de criticile formulate.

Curtea Constituțională a stabilit, în esență, că aprobarea recoltării, pentru anii 2026 și 2027, a unui număr de câte 859 exemplare de urs brun – ca nivel de prevenție la nivel național și de 110 exemplare – ca nivel de intervenție la nivel național, în scopul prevenirii atacurilor asupra populației umane și a pagubelor materiale cauzate de atacurile de urs, nu contravine dispozițiilor constituționale cuprinse în art.1 alin.(3) privind caracterul de stat de drept al statului român, art.1 alin.(4) care consacră principiul separației și echilibrului puterilor în stat, art.1 alin.(5) referitor la principiul legalității, în componenta referitoare la calitatea legii, art.35 privind dreptul la un mediu sănătos, art.126 alin.(6) privind controlul actelor administrative pe calea contenciosului administrativ, art.135 alin.(2) lit.e) care instituie obligația statului de a reface și ocroti mediul înconjurător și de a menține echilibrul ecologic și art.148 alin.(2) referitor la prioritatea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene și a celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu față de dispozițiile contrare din legile interne, prin raportare la prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate).

Curtea a reținut, în esență, că:

Nu este nesocotit art.148 alin.(2) din Constituție, întrucât Directiva Habitate permite statelor membre ca, în anumite condiții, să acorde derogări de la interdicția capturării sau eliminării unor exemplare din speciile strict protejate la nivel european (în care este inclus și ursul brun), în funcție de specificitățile fiecărui stat, de necesitățile reale și de pericolele iminente existente în spațiul geografic al fiecăruia.

Aceste condiții vizează, printre altele, menținerea populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural. Or, legea criticată a fost elaborată în concordanță cu exigențele directivei, pe baza unor date științifice detaliate din care a rezultat că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că soluțiile alternative destinate protejării siguranței populației nu sunt suficiente .

. Nu este încălcat principiul separației puterilor în stat, natura executivă a autorității care ar urma să reglementeze în materia protecției speciilor și a habitatelor acestora nefiind instituită în mod categoric nici prin directiva menționată, nici prin jurisprudența Curții de Justiției a Uniunii.

natura executivă a autorității care ar urma să reglementeze în materia protecției speciilor și a habitatelor acestora nefiind instituită în mod categoric nici prin directiva menționată, nici prin jurisprudența Curții de Justiției a Uniunii. În consecință, este aplicabil principiul suveranității legislative a Parlamentului , care, în considerarea calității sale de for legiuitor suprem, statuat prin art.61 din Constituție, are dreptul de a reglementa în orice domeniu. Totodată, legea criticată nu are un caracter individual, ci se adresează unui număr indefinit de persoane care sunt angrenate în procedurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.81/2021.

, care, în considerarea calității sale de for legiuitor suprem, statuat prin art.61 din Constituție, are dreptul de a reglementa în orice domeniu. Totodată, legea criticată nu are un caracter individual, ci se adresează unui număr indefinit de persoane care sunt angrenate în procedurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.81/2021. Pretinsa lipsă de calitate a legii ca urmare a lipsei sancțiunii pentru interzicerea recoltării femelelor însoțite de pui cu vârsta sub 2 ani, nu a putut fi reținută, textul criticat coroborându-se cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006.

CCR: Legea privind regimul ariilor naturale protejate nu reglementează o nouă atribuție a CSAT

Și în privința regimului ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, președintele Nicușor Dan a pierdut lupta cu CCR.

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile art.I și art.II din Legea pentru completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Curtea Constituțională a stabilit că dispozițiile art.I și II din legea criticată, precum și legea, în ansamblul său, sunt conforme cu prevederile art.1 alin.(5), art.15 alin.(2), art.35, art.61, art.73 alin.(3) lit.e), art.75, art.79 alin.(1), ale art.119 și art.135 alin.(2) lit.e) din Constituție.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă formulate, Curtea Constituțională a constatat următoarele:

Diferențele de structură și de conținut între forma legii examinată de Senat și cea adoptată de Camera Deputaților nu sunt de natură a contraveni principiului bicameralismului , astfel cum exigențele acestui principiu au fost stabilite prin jurisprudența Curții Constituționale, aceste diferențe nemodificând în mod substanțial obiectul de reglementare și configurația inițiativei legislative, așa încât să determine eludarea finalității urmărite de inițiator.

, astfel cum exigențele acestui principiu au fost stabilite prin jurisprudența Curții Constituționale, aceste diferențe nemodificând în mod substanțial obiectul de reglementare și configurația inițiativei legislative, așa încât să determine eludarea finalității urmărite de inițiator. Procedura de adoptare a legii s-a desfășurat cu respectarea obligației constituționale de solicitare de către Biroul permanent al Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, a avizului Consiliului Legislativ, cu emiterea acestui aviz și, prin urmare, cu respectarea rolului constituțional de organ consultativ al Parlamentului pe care Consiliul Legislativ îl are în procedura legislativă.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, Curtea Constituțională a reținut că:

Art.I din lege, care introduc în structura art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 un nou alineat, alin.(8), vizează exclusiv ariile naturale protejate de interes național, reglementând o excepție de la regula potrivit căreia limitele acestora pot fi modificate, și nu ariile naturale protejate de interes comunitar – siturile „Natura 2000”, motiv pentru care prevederile Directivei 92/43/CEE Habitate și, totodată, dispozițiile art.148 raportate la cele ale art.35 și 135 alin.(2) lit.e) din Constituție nu sunt incidente în privința art.I din lege.

– siturile „Natura 2000”, motiv pentru care prevederile Directivei 92/43/CEE Habitate și, totodată, dispozițiile art.148 raportate la cele ale art.35 și 135 alin.(2) lit.e) din Constituție nu sunt incidente în privința art.I din lege. Art.II din lege, care modifică prevederile art.5 alin.(1) din Legea nr.292/2018, înlocuind condiția analizei de la caz la caz a proiectelor exceptate de la aplicarea exigențelor Legii nr.292/2018 cu condiția ca proiectele strategice să fie desemnate, ca atare, prin hotărâri ale CSAT, asigură un just echilibru între nevoia/obligația etatică de protecție a mediului și nevoia de asigurare a securității naționale și a capacității de reacție la situații de urgență, motiv pentru care art.II din lege nu contravine dispozițiilor art.148 raportate la cele ale art.35 și 135 alin.(2) lit.e) din Constituție.

Art.II din lege nu reglementează o nouă atribuție a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), ci constituie o concretizare, în domeniul protecției mediului, a atribuțiilor legale ale CSAT prevăzute prin Legea nr.415/2002, întrucât vizează, în mod exclusiv, apărarea și securitatea națională, precum și capacitatea de răspuns la situațiile de urgență, art.II din lege fiind, așadar, în acord cu prevederile art.73 alin.(3) lit.e) coroborate cu cele ale art.119 din Constituție.

întrucât vizează, în mod exclusiv, apărarea și securitatea națională, precum și capacitatea de răspuns la situațiile de urgență, art.II din lege fiind, așadar, în acord cu prevederile art.73 alin.(3) lit.e) coroborate cu cele ale art.119 din Constituție. Dispozițiile legii sunt clare, precise și previzibile; acestea reglementează numai pentru viitor efectele unor raporturilor juridice născute anterior datei de 29 iunie 2007, fiind, astfel, conforme cu prevederile art.1 alin.(5), dar și cu cele ale art.15 alin.(2) din Constituție.

Ambele decizii CCR sunt definitive și general obligatorii.