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Nicușor Dan, prezent la ceremonia de depunere a Jurământului militar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”: Așteptarea noastră este să contribuiți la echipamentele viitorului care vor face diferența

Vineri, președintele Nicușor Dan a fost prezent la ceremonia de depunere a Jurământului militar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București. Acesta le-a transmis tinerilor studenți că așteptările sunt ca ei să „contribuie la echipamentele viitorului care vor face diferența”.
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Ioana Târziu
23 oct. 2026, 11:31, Politic
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„E o onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi, la un moment așa de important în viața dumneavoastră, pentru că jurământul înseamnă angajamentul dumneavoastră de a sluji România pe tot parcursul vieții dumneavoastră și cred că nu este nimic mai important, mai interesant de a face asta cu viața noastră”, a declarat Nicușor Dan la începutul discursului său.

Nicușor Dan: „Istoria nu începe cu noi”

Potrivit președintelui, jurământul „ne aduce aminte că din nou și din nou istoria nu începe cu noi, și pentru că noi suntem aici, în forma asta, în țara asta, pentru că niște oameni înaintea noastră și niște soldați înaintea dumneavoastră s-au sacrificat uneori cu prețul vieții lor pentru ce suntem noi azi. Și de asta aveți datoria și v-ați angajat prin jurământul de azi nu numai să le respectați memoria, dar și să activați astfel încât ce-au început ei, noi să continuăm cu demnitatea”.

Nicușor Dan a precizat că „trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”.

„După al Doilea Război Mondial, 80 de ani de pace, părea că pacea este de la sine înțeleasă. Iată că nu mai este așa. Cu atât mai important este ce face fiecare dintre noi”, a menționat acesta.

Rolul armatei, din ce în ce mai important

Președintele a declarat că sunt niște momente în care armata în cadrul unei societății devine din ce în ce mai importantă.Totodată sunt niște momente în care statele României a înțeles asta și investește masiv în echipamente militare. Deci dumneavoastră veți educa, veți perfecționa cu echipamente de ultimă generație”, a mai precizat el.

„Mai mult decât atât, trăim niște momente în care rolul inovației, al cercetării, al dezvoltării este tot mai important. Va câștiga bătălia și economică și militară, vor câștiga acele țări care vor înțelege să pună accent pe cercetare și dezvoltare”, a explicat Nicușor Dan.

„Astăzi sunteți studenți la o academie tehnică militară. Așteptarea noastră de la dumneavoastră este să contribuiți la echipamentele viitorului care vor face diferența. Sunt convins că cu ajutorul cadrelor universitare de aici veți dobândi cunoștințele și veți avea motivarea să o faceți. Mult succes!”, a conchis președintele Nicușor Dan.

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