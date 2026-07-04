Prima pagină » Știrile zilei » Noul Air Force One al lui Trump a zburat deasupra Muntelui Rushmore de Ziua Independenței SUA

Noul Air Force One al lui Trump a zburat deasupra Muntelui Rushmore de Ziua Independenței SUA

Cu ocazia Zilei Independenței SUA, ce marchează 250 de ani de existență a Statelor Unite, noul Air Force One al lui Donald Trump a zburat deasupra Muntelui Rushmore. Discursul președintelui american a fost rostit la aceeași locație.
Noul Air Force One al lui Trump a zburat deasupra Muntelui Rushmore de Ziua Independenței SUA
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 12:28, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

De Ziua Independenței Statelor Unite, președintele american Donald Trump a călătorit la bordul noului Air Force One, potrivit Reuters.

Trump a călătorit spre Muntele Rushmore din Dakota de Sud, în cadrul evenimentelor de 250 de ani de existență a Statelor Unite.

A doua călătorie la bordul aeronavei

Aceasta a fost a doua călătorie a președintelui SUA la bordul Boeingului 777. Aeronava reprezintă un cadou din partea Qatarului.

Acum, va servi drept aeronavă prezidențială pentru restul mandatului lui Trump, potrivit aceleiași surse.

La poalele Muntelui Rushmore, președintele american a ținut un discurs patriotic. Acesta a salutat „miracolul american”. De asemenea, a adus un omagiu lui George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt, ale căror fețe de granit domină muntele.

Donald Trump a denunțat o „nouă ofensivă” condusă, potrivit lui, de „radicali” și „extremiști” împotriva identității americane. El i-a acuzat că vor să facă țara să-și piardă „spiritul american”, mai arată sursa citată.

În cadrul aceluiași discurs, președintele american a transmis că „avem cea mai dreaptă și durabilă Constituție de pe pământ. Suntem cea mai puternică și mai puternică țară de pe pământ. Prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite sunt națiunile cu cel mai mare succes. SUA au cele mai remarcabile realizări și cu cea mai celebrată celebritate din istoria omenirii. Și este o onoare să fiu președintele vostru”. 

Călătoria este doar prima de acest fel pentru evenimentele de 4 iulie

Călătoria cu noua aeronavă reprezintă doar prima de acest fel pentru festivitățile de 4 iulie. Președintele urmează să organizeze un miting asemănător unei campanii electorale pe vasta esplanadă a National Mall, în inima orașului Washington. Evenimentul va avea loc înaintea unui spectacol de artificii. Trump îl prezintă ca fiind „cel mai mare din lume”, cu aproape 850.000 de rachete, conform aceleiași surse.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da