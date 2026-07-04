Noul Air Force One al lui Trump a zburat deasupra Muntelui Rushmore de Ziua Independenței SUA

De Ziua Independenței Statelor Unite, președintele american Donald Trump a călătorit la bordul noului Air Force One, potrivit Reuters.

Trump a călătorit spre Muntele Rushmore din Dakota de Sud, în cadrul evenimentelor de 250 de ani de existență a Statelor Unite.

A doua călătorie la bordul aeronavei

Aceasta a fost a doua călătorie a președintelui SUA la bordul Boeingului 777. Aeronava reprezintă un cadou din partea Qatarului.

Acum, va servi drept aeronavă prezidențială pentru restul mandatului lui Trump, potrivit aceleiași surse.

La poalele Muntelui Rushmore, președintele american a ținut un discurs patriotic. Acesta a salutat „miracolul american”. De asemenea, a adus un omagiu lui George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln și Theodore Roosevelt, ale căror fețe de granit domină muntele.

Donald Trump a denunțat o „nouă ofensivă” condusă, potrivit lui, de „radicali” și „extremiști” împotriva identității americane. El i-a acuzat că vor să facă țara să-și piardă „spiritul american”, mai arată sursa citată.

În cadrul aceluiași discurs, președintele american a transmis că „avem cea mai dreaptă și durabilă Constituție de pe pământ. Suntem cea mai puternică și mai puternică țară de pe pământ. Prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite sunt națiunile cu cel mai mare succes. SUA au cele mai remarcabile realizări și cu cea mai celebrată celebritate din istoria omenirii. Și este o onoare să fiu președintele vostru”.

Călătoria este doar prima de acest fel pentru evenimentele de 4 iulie

Călătoria cu noua aeronavă reprezintă doar prima de acest fel pentru festivitățile de 4 iulie. Președintele urmează să organizeze un miting asemănător unei campanii electorale pe vasta esplanadă a National Mall, în inima orașului Washington. Evenimentul va avea loc înaintea unui spectacol de artificii. Trump îl prezintă ca fiind „cel mai mare din lume”, cu aproape 850.000 de rachete, conform aceleiași surse.