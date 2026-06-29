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O mașină căutată de autorităţile din Germania a fost găsită în Giurgiu. Valora aproximativ 35.000 de euro

Polițiștii de Frontieră au descoperit un autoturism semnalat ca fiind căutat de autorităţile din Germania, în Giurgiu. Mașina valora aproximativ 35.000 de euro.
O mașină căutată de autorităţile din Germania a fost găsită în Giurgiu. Valora aproximativ 35.000 de euro
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Sursa foto: Poliția de Frontieră Română
Ioana Târziu
29 iun. 2026, 20:20, Social
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Duminică, în jurul orei 21:30, polițiștii de frontieră din Giurgiu au depistat o mașină căutată de autoritățile din Germania.

Mașina era înmatriculată în România

Aceștia au oprit mașina pentru control, pe DN 5. Vehiculul era „înmatriculat în România şi condus de un cetățean român în vârstă de 41 de ani. Autoturismul circula pe ruta Grecia–România”, potrivit acestora.

„În urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind declarat furat, în baza unei alerte emise de autoritățile din Germania”, au transmis polițiștii de frontieră.

Mașina era estimată la o valoare de aproximativ 35.000 euro.

Vehiculul a fost indisponibilizat

Vehiculul „a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire”, potrivit poliției de frontieră.

La finalizarea acestora vor fi „dispuse măsurile legale care se impun”, au mai transmis autoritățile.

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