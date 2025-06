O nouă variantă de Covid ar putea provoca un simptom „foarte dureros”

Noua tulpină Nimbus Covid (NB.1.8.1) se răspândește acum rapid în întreaga lume și este monitorizată îndeaproape de Organizația Mondială a Sănătății.

Cele mai recente date ale Agenției britanice de securitate sanitară (UKHSA) au arătat că internările în spital legate de Covid au crescut cu aproape 10%, cu 947 de pacienți internați în săptămâna de până la 31 mai.

Cazurile au crescut, de asemenea, cu 6.9 %, cu 1.211 cazuri în săptămâna până la 4 iunie.

Simptomele noii variante

Dr. Naveed Asif, medic de familie la The London General Practice, a avertizat că această variantă are un simptom distinctiv, o durere severă în gât cunoscută sub numele de „senzația de lamă de ras”.

Aceasta provoacă o durere ascuțită la înghițire, adesea în partea din spate a gâtului, potrivit Independent.

Odihna, lichidele și analgezicele sunt cele mai bune remedii pentru simptomul dureros.

Medicul Mohamed Imran Lakhi, a declarat pentru The Mirror: „Oamenii raportează de obicei o durere severă în gât, oboseală persistentă, tuse ușoară, febră, dureri musculare și congestie nazală”.

„Unii experimentează, de asemenea, probleme digestive, cum ar fi greață sau diaree, ceea ce nu este întotdeauna tipic cu variantele Covid”.

NHS sfătuiește persoanele care cred că au Covid să rămână acasă.

Cu toate acestea, vaccinurile care sunt aprobate în prezent sunt, de asemenea, eficiente împotriva acestei noi variante, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății.