OFF The Record. Invitat: George Simion, președinte AUR

AUR a anunțat că demarează procedura de suspendare a Președintelui României, în vederea declanșării alegerilor anticipate și că nu va vota niciun Guvern propus al coaliției propusă de Nicușor Dan.

Care sunt motivele pentru care AUR vrea să-l suspende pe Nicușor Dan? Cum vrea să declanșeze AUR alegeri anticipate? Ce presiuni și negocieri au fost pentru ca George Simion să voteze Guvernul Veștea? De ce învestirea Guvernului Veștea a împărțit tabăra suveranistă? Ce a negociat George Simion cu PSD? George Simion – Călin Georgescu – Anca Alexandrescu – câți lideri are zona suveranistă? Este pregătit AUR să preia guvernarea? Cum poate fi deblocată criza politică? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu George Simion, președintele AUR.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.