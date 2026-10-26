Grupul care deține Prima TV cumpără Kanal D. Se confirmă informațiile publicate în premieră de Mediafax în luna iunie

Anunțul oficial a fost făcut de Orlando Nicoară, reprezentant al grupului Clever Media, într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit acestuia, achiziția vizează 100% din acțiunile Doğan Media International S.A. și este realizată prin societatea Romanian Content Project S.R.L., deținută de Clever Media Network S.R.L. și EAD.RO Interactive S.R.L.

Acordul de vânzare-cumpărare a acțiunilor a fost semnat cu Doğan Media Invest BV și DHI Investment, pentru transferul integral al participațiilor deținute în compania din România.

Valoarea tranzacției nu a fost comunicată oficial.

Mediafax a anunțat tranzacția încă din 17 iunie

Pe 17 iunie 2026, Mediafax relata, în exclusivitate, că grupul Clever Media, controlat de omul de afaceri Adrian Tomșa, ajunsese la un acord pentru achiziționarea Kanal D România.

Potrivit surselor Mediafax, negocierile se desfășurau în iunie, iar valoarea tranzacției era estimată la aproximativ 100 de milioane de euro, plata urmând să fie realizată în mai multe tranșe.

La momentul respectiv, Orlando Nicoară declara că nu comentează zvonuri, precizând însă că grupul analizează oportunitățile de pe piața media.

Anunțul de luni confirmă informația privind acordul de achiziție, însă suma vehiculată în iunie nu a fost confirmată oficial.

Prima TV și Kanal D vor face parte din același grup media

Clever Media operează în prezent 18 canale de televiziune, printre care Prima TV, Prima News, cele cinci posturi Prima Sport, Prima 4K, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV, Prima History, Prima Comedy, Prima World & Travel și Nostalgia TV.

Grupul deține și platforme digitale precum Profit.ro, Cotidianul.ro, Life.ro, PrimaSport.ro și PrimaPlay.ro.

Prin achiziționarea Doğan Media International, Clever Media își va extinde portofoliul cu televiziunile Kanal D și Kanal D2, Radio Impuls și operațiunile digitale ale companiei.

Kanal D este unul dintre principalele posturi comerciale de televiziune din România. Potrivit datelor de audiență prezentate de grup în anunțul tranzacției, postul ocupă prima poziție la nivel național în intervalul Daytime și locul al doilea în Prime Time.

Tranzacția trebuie aprobată de autorități

Finalizarea achiziției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și de îndeplinirea condițiilor prevăzute în contract.

Până la încheierea procedurilor, Doğan Media International va continua să funcționeze în structura actuală.

Potrivit anunțului, operațiunile, echipele și brandurile companiei își vor desfășura activitatea în mod obișnuit, fără întreruperi.