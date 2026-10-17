OFICIAL: PNL a votat pentru susținerea Guvernului Niculescu. Bolojan: Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale. Ce conține acordul pe care îl semnează Bolojan cu Niculescu

„Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dat fiind componența acestui guvern”, a început Ilie Bolojan discursul său.

Totuși, premierul interimar a motivat această decizie spunând că „România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste 5 luni de zile, are nevoie de un guvern funcțional în așa fel încât, în perioada următoare, să evite intrarea în colaps a unor instituții și a unor servicii publice”.

Anterior, surse politice pentru MEDIAFAX au spus că liderii liberali vor susține propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan, în urma unor discuții tensionate în partid.

Bolojan a continuat spunând că susținerea pentru Guvernul Niculescu vine în contextul în care „un guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe, deci de a face rectificări de buget”.

„Fără o rectificare de buget, care poate fi făcută de către un guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai funcționeze”, a adăugat premierul interimar.

„În aceste condiții, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate, ca efect al deciziei de a întra în opoziție”, a spus Bolojan.

De asemenea, a adăugat că „demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”.

Mâine după-masă, Ilie Bolojan a precizat că va „semna cu primul ministerul desemnat Luca Niculescu acest acord, în care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare și le-a asumat în așa fel încât să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o țară sigură pentru investitori, să ne putem corecta chertuierile bugetare în perioada următoare și să putem crea condiții pentru revansare economică și pentru prosperitate”.

„Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului”, a adăugat acesta.

Continuarea crizei politice ar fi dus la „o și mai mare neîncredere a cetățenilor noștri și nu îi mai puteam permite acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.