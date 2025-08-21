Organizația Mondială a Sănătății: Pedepsele corporale, o problemă de sănătate publică la nivel mondial, care prezintă „riscuri multiple” pentru sănătatea copiilor

Un nou raport a constatat că, în 49 de țări cu venituri mici și medii, copiii expuși la pedepse corporale – definite ca „orice pedeapsă în care se folosește forța fizică și care are scopul de a provoca un anumit grad de durere sau disconfort, oricât de ușor ar fi acesta” – aveau cu 24% mai puține șanse să se dezvolte normal decât copiii care nu erau expuși la astfel de pedepse.

La nivel global, se estimează că 1.2 miliarde de copii sunt supuși pedepselor corporale în fiecare an. În ultima lună, 17% dintre copiii expuși pedepselor corporale au suferit forme severe, cum ar fi lovituri la cap, față sau urechi, sau lovituri puternice și repetate, se arată în raport.

„Există acum dovezi științifice copleșitoare că pedepsele corporale prezintă multiple riscuri pentru sănătatea copiilor”, a declarat Etienne Krug, directorul departamentului OMS pentru determinanții sănătății, promovare și prevenire. „Acestea nu oferă niciun beneficiu pentru comportamentul, dezvoltarea sau bunăstarea copiilor și nici pentru părinți sau societate.

Pedepsele corporale sunt o problemă de sănătate publică la nivel mondial – este timpul să punem capăt acestei practici dăunătoare pentru a ne asigura că copiii se dezvoltă armonios acasă și la școală”.

Copiii expuși pedepselor corporale sunt mai predispuși la anxietate, depresie, stimă de sine scăzută și instabilitate emoțională, care continuă până la vârsta adultă și pot duce la consumul de alcool și droguri, comportament violent și sinucidere, potrivit The Guardian.

Cele mai violente populații

În rândul copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani, ratele de pedepse corporale raportate de părinți și îngrijitori în ultima lună au variat de la 30% în Kazahstan și 32% în Ucraina, la 63% în Serbia, 64% în Sierra Leone și 77% în Togo.

În Africa și America Centrală, 70% dintre copii au fost supuși pedepselor corporale la școală în cursul vieții, potrivit raportului. Ratele mai scăzute au fost înregistrate în regiunea Pacificului de Vest, cu o prevalență pe parcursul vieții de aproximativ 25%. În toate regiunile, pedepsele corporale au fost raportate ca fiind frecvente la nivelul școlii primare și al liceului.

Pedepsele corporale sunt adesea însoțite de pedepse psihologice, care implică comportamente care înjosesc, umilesc, sperie sau ridiculizează copilul. Acceptarea generală a pedepselor corporale a fost încorporată în legislație, religie și tradiții culturale în multe societăți.

Bryanna Mariñas, 23 de ani, avocată și cercetătoare din Filipine și membră a primei mișcări globale de tineret pentru eliminarea violenței împotriva copiilor, a declarat: „Pedepsele corporale sunt cea mai frecventă formă de violență împotriva copiilor, dar se vorbește foarte puțin despre ele… Fiind din Filipine, știu cât de normalizate sunt, [dar] ceea ce este normalizat nu este întotdeauna ceea ce este corect”.

Mariñas a realizat un film în care sunt prezentate mărturiile supraviețuitorilor violenței, pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la impactul acesteia.

În prezent, 68 de state din 193 au interzis complet pedepsele corporale; prima țară care le-a interzis a fost Suedia, în 1979. În Regatul Unit, acestea sunt interzise în Scoția și Țara Galilor, dar sunt încă permise în mediul familial în Anglia și Irlanda de Nord.