Organizatorii Miss World 2025, acuzați de o fostă concurentă

Organizatorii concursului Miss World au fost acuzați de „răzbunare și înverșunare” față de fosta concurentă care a părăsit cmpetiția, afirmând că participantele au fost tratate necorespunzător.

Miss Anglia, Milla Magee, a declarat că a fost de acord să participe la concursul Miss World 2025 pentru că a crezut că va fi o modalitate de promovare a campaniei sale pentru includerea cursurilor de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) în programa școlară. Dar, potrivit spuselor ei, realitatea a fost foarte diferită, potrivit The Guardian.

Ea a plecat sâmbătă înainte de marea finală din India, spunând că se simte exploatată și susținând că ea și celelalte concurente au simțit că au fost oferite ca divertisment investitorilor, ca un „mulțumesc”.

Reacția organizatorilor Miss World

Organizatorii Miss World au răspuns printr-o declarație în care au făcut referire la „afirmații false și defăimătoare” despre care au spus că sunt „complet nefondate și incompatibile cu realitatea din timpul petrecut cu noi”.

Directorul executiv al organizației, Julia Morley, a declarat că Milla Magee a plecat din concurs pentru că ea „credea că nu are nicio șansă în competiție”.

În urma declarației organizatorilor, Magee a reacționat: „Ceea ce a spus Julia a fost răzbunător și foarte răutăcios. Și a fost o declarație ridicolă. Nu am plecat pentru că am crezut că nu voi câștiga. Am plecat pentru că am vrut să susțin ceea ce cred și nu s-a aliniat cu valorile mele. Și nu mi-ar plăcea ca o altă tânără să intre în acest concurs după ce m-a văzut anul trecut și să treacă prin aceeași experiență”.

Ea a făcut apel la organizație să se modernizeze, spunând: „Ei au o mare responsabilitate să recunoască ceea ce am spus, să recunoască și să asculte motivele pentru care am plecat, să nu facă o declarație atât de rapidă și iresponsabilă în care să spună că este din cauză că nu am crezut că voi câștiga”.