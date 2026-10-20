PMB lucrează la o nouă Strategie Culturală pentru următorii 10 ani. Ciucu: Degeaba punem Bucureștiul la punct, dacă nu ne îngrijim de comunitățile culturale

„Lucrăm la Strategia Culturală a Primăriei Municipiului București pentru următorii 10 ani Bucureștiul are un potențial cultural și creativ formidabil, dar, din păcate, până acum nu a fost potențat. Nu s-a acționat planificat, concertat”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ciucu.

Primarul a vorbit și despre vechea strategie culturală, subliniind că deși, teoretic era un document bun, „Nu a fost niciodată aplicat. A rămas încă o strategie în podul Primăriei”.

Noua strategie urmează să fie transpusă în programe clare de finanțare, care să se concretizeze în proiecte cu obiective și rezultate măsurabile. O parte dintre programe vor fi gestionate direct de ARCUB, instituția culturală a Primăriei Capitalei, în timp ce o componentă va fi destinată comunităților culturale, prin finanțări.

Edilul a precizat că au avut loc deja consultări cu reprezentanți ai peste 12 comunități din domeniul artelor, subliniind și că ARCUB a lansat o platformă online destinată consultării publice, prin intermediul căreia bucureștenii și persoanele interesate pot transmite sugestii și propuneri.

„Orașul nostru nu este complet fără o viață culturală efervescentă: degeaba va fi fost pus la punct, dacă nu ne îngrijim de comunitățile culturale, de artiști, de cei care ne fac orașul viu, efervescent și atractiv!”, a mai notat Ciprian Ciucu.